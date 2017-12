Nesmrteľnosť na počkanie

Organizátori rekonštrukcie vzácnej synagógy v Žiline spustili veľkú kampaň na verejnú zbierku.

„Na eurofondy ani nórske fondy zrejme ako nezávislá iniciatíva nedočiahneme a veríme, že sa to môže podariť aj inak než neustálym nastavovaním ruky štátu,“ hovorí Fedor Blaščák. Spolu s Marekom Adamovom z Truc sphérique (o. z.) a tímom odborníkov stoja za rekonštrukciou Neologickej synagógy v Žiline, jednej z najvýznamnejších architektonických pamiatok 20. storočia u nás.

Začali vlani, v roku 2014 by v nej už mala byť kunsthalle. Všetko však závisí od financií, a preto teraz spustili kampaň – Kúpte si nesmrteľnosť. Na stránke www.kunsthalle.sk sa dá prispieť zvolenou sumou. To ešte nikomu nezaručí nesmrteľnosť, no mená všetkých darcov sa na budúci rok stanú súčasťou diela vystaveného v Novej synagóge.

Okrem grantu z ministerstva kultúry je práve podpora sponzorov a darcov hlavným zdrojom financovania záchrany vzácnej pamiatky, ktorú vytvoril Peter Behrens. „Témy súčasného umenia a kultúry u nás nie sú prioritou, a tak výsledkom kampane bude aj správa, či sme sa v tomto smere ako spoločnosť niekam posunuli,“ dodáva Blaščák.