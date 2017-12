Pozvánky

Divadelná premiéra: Malé peniaze, Protéza, Galéria v parku, Sonda do ateliéru, Artbazár.

19. okt 2012 o 0:00 kul

Divadelná premiéra: Malé peniaze

Takmer presne tri roky po svetovej premiére k nám prichádza hra Malé peniaze fínskej autorky Sirkku Peltola (1960), ktorú kritika označila za majstrovské dielo desaťročia. „Súčasnú sociálnu, no poetickú hru opisujúcu život bežných ľudí žijúcich na hranici chudoby ďaleko od luxusu a možností veľkomesta,“ uvádza dnes o 19.00 h v predpremiére Divadlo Jána Palárika v Trnave. Režisérom je Viktor Kollár, hrajú Soňa Valentová­ Hasprová, Mária Jedľovská, Tomáš Mosný a ďalší, o preklad sa postarala spisovateľka Alexandra Salmela.

Protéza

Festival autorského divadla Protéza dnes o 19.00 h v bratislavskej A4­ke (budova YMCA) uvedie predstavenie Pokus divadla Stoka v réžii Blaha Uhlára. Festival cez víkend pokračuje aj v Trenčíne a Banskej Bystrici.



Galéria v parku

Dnes o 16.00 h otvoria v Bratislave stálu expozíciu sôch v prírode – Galériu Horský park, od 15.15 h je sprievod s výkladom, vystavujúci autori Jankovič, Rudavský, Meliš, Filko, Binder, Uher a ďalší, kurátorka Katarína Bajcurová.



Sonda do ateliéru

V trenčianskej Galérii M. A. Bazovského je dnes o 17.00 h vernisáž výstavy Ilju Holešovského Sonda do ateliéru, kurátor Štefan Oriško.



Artbazár

Prvý jesenný ART­bazár v záhrade BISLA na Lazaretskej v Bratislave bude dnes od 12.00 do 20.00 h. ⋌(kul)