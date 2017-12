Teraz treba myslieť na Oscara

Médiá tipujú na oscarového favorita aj Bena Afflecka a jeho politickú drámu Argo

18. okt 2012 o 17:23 Kristína Kúdelová

Ben Affleck vo svojej politickej dráme Argo. O Oscara by mohol súpeirť s Matom Damonoma režisérom Gusom van Santom, s ktorými kedysi začínal pri filme Dobrý Will Hunting.(Zdroj: OUTNOW)

Manipulácie s premiérami a kalkulácie s oscarovými šancami možno spôsobia, že Ben Affleck bude mať za súperov kamarátov, s ktorými kedysi začínal.

Pán Affleck bol kedysi rozčarovaný, keď videl, ako sa jeho syn Ben kamaráti s Mattom Damonom, píšu spolu scenár k filmu Dobrý Will Hunting a túžia v ňom hrať. Pýtal sa: „Chlaci, prečo? To je to najhlúpejšie povolanie!“

Neskôr mu dal filmový priemysel za pravdu, Ben Afleck nepatrí medzi najlepších hercov a najväčší talent prejavil možno vo vtipnej reklame na Axe. Lenže pomaly začal filmy nakrúcať aj sám a ako režisér má väčší rešpekt. Dnes sa dokonca hovorí, že jeho tretí film Argo by celkom pokojne mohol vyhrať Oscara. Pri ňom sa vlastne tohtoročné oscarové úvahy v médiách rozbehli.

Strategické mesiace

Argo je v amerických kinách len niekoľko dní a recenzenti sa zhodujú. Film sa im veľmi páči. „Vyviazne šesť Američanov z Iránu živých? Táto otázka je motorom politickej drámy z roku 1980. A hoci väčšina ľudí vie, aká je odpoveď, tento film vás bude od napätia stále dvíhať zo stoličky,“ napísali napríklad v San Fancisco Chronicle.

Ben Affleck v tomto filme aj sám hrá, vybral si úlohu agenta CIA, ktorý má amerických rukojemníkov počas iránskej revolúcie zachrániť. Kritici píšu, že po filmoch Gone, Baby, Gone a Town už nie sú prekvapení, že Affleck dokáže nakrútiť napínavý film. Popri tom však oceňujú aj jeho štýlový obraz a premyslený scenár.

Nie náhodou si producenti Arga vybrali na premiéru tento termín. Ak nejakému filmu veria a chcú, aby mal šance na Oscara, lepšie mesiace ako október - december nie sú. Keď bude americká akadémia v januári a februári rozhodovať, aké najlepšie filmy videla, tieto bude mať v najlepšej pamäti. Respektíve, bude si pamätať ich kampaň.

Keď sa aj prezident zapojí

Napríklad vlani sa už o takomto čase dalo predpokladať, že Oscara dostane nemý a čiernobiely film The Artist. Do jeho kampane sa vložil vplyvný producent Harvey Weinstein a medzi prvými, čo ho v kinách videli, bol prezident Obama. Herec Jean Dujardin už cestoval do USA a vedel, že do konca januára nebude robiť nič iné, len poskytovať rozhovory.

Mimochodom, čoskoro sa možno z Francúzska budú presúvať Jean-Luc Trintignant a Emmanuelle Riva. Hrajú vo filme Michaela Hanekeho Láska a americké médiá ich už označujú za oscarových kandidátov v hlavných hereckých úlohách.

Prezidentská kampaň pravdepodobne zabráni Obamovi, aby si aj tento rok šiel pozrieť nejaký vytypovaný film. Ale práve Argo patrí medzi filmy, čo majú väčšie šance spraviť si meno, lebo jeho politická téma bude aj po volebnej kampani ešte chvíľu pre Američanov príťažlivá.

Príťažlivú tému má však ešte jeden film, o ktorom sa v tomto predoscarovom období hovorí. Volá sa Promised Land a nakrútil ho Gus Van Sant. Keď sa teda 10. januára ohlásia Oscarové nominácie, ešte sa môže stať, že Ben Affleck dostane za súpera režiséra, s ktorým kedysi prežil prvé chvíle slávy – za film Dobrý Will Hunting.

Jasné signály

Dobrý Will Hunting, film o matematickom géniovi z chudobnej štvrte, bol pre Damona (na snímke s Gusom van Santom) a Afflecka prelomový. Scenár najprv nevedeli predať, v Hollywoode oň nebol veľký záujem a ak ho aj niekto chcel, namiesto ich dvoch si v hlavných úlohách predstavoval Leonarda DiCapria a Brada Pitta.

Ani Gus van Sant nebol na poste režiséra veľmi vítaný, producenti, bratia Wensteinovci mu ani nedali veľký honorár. Napriek tomu na projekcii pred skúšobným publikom mal film dobré ohlasy a Weinstenovci sa ho rozhodli tlačiť na Oscara. Získal dvoch, jedného dostali Affleck s Damonom za scenár. Wensteinovci si vtedy trúfali na viacerých, ale v predpokladoch podcenili jedného súpera - Titanic.

„Nemyslím si, že by som dostal nomináciu na Oscara, keby za mňa Weinsteinovci nelobovali,“ povedal o tých časoch Gus van Sant v knihe Sex, lži a Hollywood. „Len očakávali, že im za to nechám svoj honorár.“

Pred štyrmi rokmi van Santa na Oscara nominovali aj za politickú drámu Milk. Jeho nový film Promised Land sa mal do amerických kín dostať až v januári, ale medzi filmovými profesionálmi sa o ňom šírili také priaznivé správy, že sa jeho premiéra posunula na december. To jasne signalizuje, o čo mu ide.

Bude to ekologická dráma, možno na spôsob Erin Brockovich Stevena Soderbergha. A hlavnú úlohu v ňom má Affleckov kamarát Matt Damon.

Oscarové tipy Koho tipujú americké médiá? Master réžia: Paul Thomas Anderson Joaquin Phoenix sa po rokoch mystifikácie, keď sa tváril, že sa zbláznil, vracia vo veľkej úlohe vo filme Master. Príbeh o sile náboženstva hviezdil v Benátkach, Phoenix aj Philip Seymour Hoffman dostali cenu pre najlepšieho herca. Predchádzajúci film Paula Thomasa Andersona Čierna krv mal osem oscarových nominácií. Pí a jeho život réžia: Ang Lee „Obrovský bestseller získal krásnu a výstižnú podobu,“ napísal o Pí a jeho živote prestížny časopis The Hollywood Reporter. Film o tom, ako mladý chlapec dokázal prežiť po stroskotaní v Pacifiku, videli diváci na festivale v New Yorku. Podľa fotiek vyzerá naozaj pekne. Režisér Ang Lee už Oscara má – za drámu Skrotená hora. Zero Dark Thirty réžia: Kathryn Bigelow Pred tromi rokmi bola oscarovou víťazkou režisérka Kathryn Bigelow. S filmom Smrť číha všade bola úspešnejšia ako jej bývalý manžel James Cameron, ktorý mal ten istý rok deväť nominácií. Bigelow aj teraz rozpráva o vojne – Zero Dark Thirty je film o hľadaní i nájdení Usámu bin Ladina a do svetových kín pôjde v decembri. Divoké stvorenia južných krajín réžia: Beinh Zeitlin Medzi filmami nominovanými v hlavnej kategórii sa zvyčajne objaví jeden či dva, ktoré vznikli s ambíciami nakrútiť autorské, originálne dielo. Film Divoké stvorenia južných krajín rozpráva o tajomstvách života aj ľudských schopností, živelnosti aj nehe. Stal sa veľkým hitom na festivale v Sundance. Lincoln réžia: Steven Spielberg Bolo by prekvapením, keby medzi nomináciami nebol nový film Stevena Spielberga. Veď vlani súťažil o Oscara aj s Vojnovým koňom, ktorého mnohí kritici označovali za gýčový. Lincoln je klasický, veľkorozpočtový biografický film z obdobia Občianskej vojny. Ale je tu ešte jeden film o otroctve, ktorý sa bude uchádzať o Oscara. Django Unchained réžia: Quentin Tarantino Fanúšikovia už asi videli trailery k tomuto filmu o otrokoch a nevedia sa dočkať jeho premiéry (u nás bude v januári). Tarantino bol na Oscara nominovaný s Pulp Fiction aj Nehanebnými bastardmi, ale americká akadémia je opatrná pri jeho filmoch plných násilia. Z traileru sa skôr zdá, že šance má Leo DiCaprio v úlohe otrokára. kk