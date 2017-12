Prioritou sú teraz rozhovory s Jánom Buzássym

Ako tvorím / Spisovateľ a prekladateľ Ján Štrasser

19. okt 2012 o 17:17 Alexander Balogh

"Rozhovory s Josifem Brodským od Solomona Volkova a štúdie a eseje z pozostalosti historika Ľubomíra Liptáka o vývoji Slovenska v rokoch 1939 až 1945 v publikácii 2217 dní, to sú dve skvelé knihy, ktoré ma v poslednom čase doslova nadchli," hovorí spisovateľ, prekladateľ a publicista Ján Štrasser. Je dobré vedieť, čo čítajú literáti, hoci momentálne u neho táto činnosť nie je práve dominantná. "Je to malý zázrak, že sa môžem pochváliť aj tým, čo som v poslednom čase čítal," vzápätí dodáva potrebné vysvetlenie. "Som totiž plne v zajatí práce na knihe rozhovorov s Jánom Buzássym, ktorá by mala vyjsť na budúci rok."

S doyenom slovenskej poézie ho okrem úcty k jeho tvorbe, v ktorej si "vždy držal svoju líniu", spájajú aj nezabudnuteľné zážitky z pôsobenia v legendárnom literárnom mesačníku Mladá tvorba, kde spoločne prežívali aj jeho vynútený zánik na začiatku normalizácie. "Na knihe sme začali pracovať na jar, Buzássy nemal chuť napísať memoáre, a tak privítal môj návrh ako istú modifikáciu svojich pamätí," hovorí Štrasser, na ktorého teraz čaká spracovanie vyše tridsiatich hodín nahraných rozhovorov.

Tento žáner nie je preňho žiadnou novinkou, doteraz vydal desať kníh rozhovorov a ani tá s Buzássym určite nebude posledná. "Akoby sa mi zrazili dva vlaky, paralelne si už chystám otázky pre Petra Lipu, kniha je časovaná k jeho budúcoročnej sedemdesiatke."

Na svoj čas čakajú aj básne a piesne Bulata Okudžavu. "Je to básnik a pesničkár, ktorého mám nesmierne rád, niečo som z neho už preložil a na ďalšie prekladanie jeho úžasných veršov sa naozaj teším. Okudžavovu tvorbu poznám predovšetkým z kníh, časopisov a platní, no až dojemným zážitkom bolo pre mňa video z jeho brnianskeho koncertu z prvej polovice deväťdesiatych rokov, ktorý zorganizoval tamojší folker Jiří Vondrák."

K vzdialenejším plánom Jána Štrassera patrí aj výber z jeho publicistiky zo šesťdesiatych rokov, uverejňovanej predovšetkým v Mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch či Romboide. "Je to v štádiu úvah s Olegom Pastierom, malo by to vyjsť v jeho vydavateľstve F. R. & G. a bolo by to v akejsi voľnej nadväznosti na knihu Čítam. Tá obsahovala moje texty o literatúre a literárnom živote z rokov 1988 až 2012."