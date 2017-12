Pozvánky

Protéza, Obraz?!..., Králi kvetov v klube Randal, Prezentácia publikácie o Anne Hrušovskej

19. okt 2012 o 17:58 (kul)

Protéza

Festival súčasného autorského divadla Protéza pokračuje v sobotu o 20.00 h v bratislavskej A4­ke predstavením Fasbuk (divadlo Na peróne), zajtra tam uvedú hru Apatiáni (divadlo Ystfud). Festival zároveň štartuje v trenčianskom klube Lúč inscenáciou Pokus (divadlo Stoka, sobota o 19.00 h) a v pondelok sa pridá priestor Záhrada v Banskej Bystrici.

Obraz?!...

Zoya Museum & Aukčná spoločnosť SOGA pozývajú na otvorenie výstavy Obraz?!... (Obraz a koncept – z dejín nového vizuálneho myslenia), ktoré bude v nedeľu o 16.00 h v ELESKO wine park, Partizánska 2275, Modra. Vystavujúci autori Peter Bartoš, Stano Filko, Július Koller a Rudolf Sikora. Kurátormi sú Katarína Bajcurová, Ján Abelovský, Július Barczi, výstava potrvá do 3. marca 2013.

Králi kvetov v klube Randal

Yes, King Crimson, fusion, symfonický progressive rock – tak označujú hudbu, ktorú hrá švédska skupina The Flower Kings, ktorá funguje od roku 1994. V rámci turné k aktuálnemu albumu Banks of Eden sa škandinávska pätica v pondelok zastaví v bratislavskom klube Randal.

Prezentácia publikácie o Anne Hrušovskej

Prezentácia publikácie Anna Hrušovská, predstavujúcej významnú slovenskú opernú speváčku a pedagogičku spevu, bude v pondelok o 17.00 h v bratislavskom Štúdiu 12 na Jakubovom námestí. Zúčastnia sa autorky Eva Malatincová a Dora Kulová, operný historik Jaroslav Blaho, moderuje Michaela Mojžišová, účinkujú Mária Ivanecká a Lenka Kotrbová.