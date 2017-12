James Bond nevie, ako prežil

Nebolo samozrejmé, že do kín tento týždeň prichádza Skyfall. Britský agent mal viacero ťažkostí.

22. okt 2012 o 16:37 Kristína Kúdelová

Špionážna séria s päťdesiatročnou tradíciou dostala nového herca aj novú dynamiku. Len problémy zostali staré: James Bond je drahý.

Dôležitosť a vážnosť filmov s Jamesom Bondom musí byť jasná minimálne od olympiády v Londýne. Scénka s Bondom sa dostala do úvodného ceremoniálu a popri Danielovi Craigovi sa v nej ukázala aj samotná kráľovná. Dokonca súhlasila s tým, že súčasťou jej hereckého debutu bude zoskok z helikoptéry.

Dnes sa oslavuje päťdesiat rokov odvtedy, čo sa do kín dostal Dr. No, prvý film s tajným agentom Jamesom Bondom. Za ten čas sa nakrútilo ďalších dvadsaťjeden filmov, ten najnovší, Skyfall, bude už dvadsiaty tretí. Vyzerá to na peknú a stabilnú tradíciu, ale tomu, že tento piatok sa pôjde na Bonda znovu hromadne do kina, štúdio Metro Goldwyn Mayer pred dvomi rokmi ešte samé neverilo.

Odvtedy, ako je blond

„Ako sme vlastne prežili tých päťdesiat rokov?“ pýta sa v dokumente Everything or Nothing dlhodobý bondovský producent Michael G. Willson. „Všetci to vždy brali za samozrejmosť, ale my sme museli prekonať veľa prekážok. Medzi nimi boli dva krachy štúdia aj útok iných filmových sérií. Raz sme boli úspešní, raz na dne.“

James Bond pochádza z Británie a tak trochu „britsky“ vyzerali aj filmy o ňom. Po čase už vyznievali konzervatívne, akčný a špionážny príbeh potreboval nápad aj novú dynamiku. Rozpaky spôsobil aj koniec studenej vojny, scenáristi vtedy nemali predstavu, ako by politickú linku obnovili. Ešte aj štúdiá Universal prišli s modernejším aj komplexnejším Jasonom Bournom – a v MGM nemohli urobiť nič lepšie, ako sa ním nechať inšpirovať a trochu ho skopírovať.

Odvaha na zmenu prišla v roku 2006. „James Bond bude blond,“ písali britské médiá a zdalo sa im, že je to predzvesť katastrofy. A Daniel Craig, ten nový Bond, neskôr povedal, že bol šokovaný negatívnou, nedôverčivou reakciou.

Film Casino Royale však nakoniec oživil záujem o Jamesa Bonda. Po ňom nasledoval Quantum of Solace a oba vo svetových kinách zarobili 600 miliónov dolárov (zisk zo všetkých filmov dokopy je vyše 5 miliárd).

Len jeden problém stále zostal, aj pri Skyfall, treťom filme s Danielom Craigom. Bonda je drahé vyrobiť aj propagovať. Štúdiá Metro Goldwyn Mayer, ktoré pred dvomi rokmi bojovali s hrozbou krachu, si na novú časť museli požičať. Ale znovu to riskli.

„Na Skyfall očakávame približne rovnakú návštevnosť ako v prípade pokračovania Batmana – Návrat Temného rytiera. Naň prišlo do kina asi 90-tisíc ľudí,“ hovorí Jana Studená z distribučnej spoločnosti Forum Film. „Novú bondovku sprevádza masívna celosvetová kampaň. No netvoril ju len distribútor, ale aj partneri Heineken, Coca-Cola a ďalší.“

Bond je konfliktný

Keď bolo MGM v najväčšej kríze, hovorilo sa, že Daniel Craig nebude mať trpezlivosť a že sa vyvlečie z bondovských záväzkov. Režisér filmu Skyfall Sam Mendes nedávno pre agentúru Reuters povedal, že finančné problémy mali opačný účinok. Čakanie na peniaze on aj Craig vraj využili na to, aby sa stretávali a niečo nové s Bondom vymysleli.

„Ian Fleming vo svojich knihách vytvoril konfliktnú, temnú postavu a ja som tušil, že s Danielom dokážem túto črtu využiť a posunúť tak Bonda na inú úroveň,“ povedal Mendes. V roku 2000 získal Oscara za réžiu filmu Americká krása a už teraz sa zaviazal, že nakrúti ešte dve bondovky. „Keby som nemal pocit, že s týmto materiálom dokážem vytvoriť aj čosi osobné, nešiel by som do toho.“

Zo zápletky sa zatiaľ vie, že James Bond sa bude musieť zamyslieť nad vzťahom k svojej ochrankyni M. Prví britskí novinári, ktorí film videli, boli celkom spokojní. Písali, že hoci je vo filme veľa akcie, „Mendes sa nebál nechať príbeh dýchať pokojnejšími časťami“, že „postavy sú vykreslené hlbšie ako zvyčajne“ a objavil sa aj názor, že „toto je vôbec najlepší Bond“.

Digitálne premietanie už pár rokov umožňuje, že slovenskí diváci nemusia čakať na to, kým sa k nám dostanú filmové kópie, a tak aj Skyfall bude u nás hneď piatok 26. októbra. Casino Royale sme v roku 2006 videli dokonca o deň skôr ako Briti, lebo u nás sa premiéry filmov plánujú na štvrtok, teda o deň skôr ako vo väčšine krajín. „Tentoraz nám však výnimku nepovolili,“ hovorí Jana Studená z Forum Film.

Jamesa Bonda teda uvidíme so zvyškom Európy, spolu s princom Charlesom a jeho manželkou Camillou, ktorí tentoraz dodržia tradíciu, že medzi hosťami premiéry sú aj členovia kráľovskej rodiny.