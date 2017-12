Depeche Mode sa vrátia do Bratislavy

Známa britská skupina potvrdila, že v rámci pripravovaného turné k novému albumu sa opäť zastaví aj u nás. Uvidíte ju 25. mája na štadióne Inter Bratislava.

23. okt 2012 o 14:02 SITA

Slovenskú premiéru mali v lete 2006, o tri roky sa vrátili prvýkrát a v máji 2013 Depeche Mode uvidíte do tretice.

BRATISLAVA. Britská formácia Depeche Mode sa vráti na Slovensko. Trojica Dave Gahan, Martin Gore a Andy Fletcher sa v sobotu 25. mája 2013 opäť predstaví na bratislavskom futbalovom štadióne Pasienky. Jej vystúpenie bude súčasťou európskej časti svetového turné, o ktorom informovala v rámci dnešnej tlačovej konferencii v Paríži. Kapacita štadióna Pasienky je približne 32 800 ľudí. Najlacnejšie lístky na koncert by sa mali podľa webstránky depechemode.sk predávať za 40 eur.

Na turné kapela predstaví pripravovaný trinásty štúdiový album. Nasledovník nahrávky Sounds of the Universe (2009) by mal vyjsť pred budúcoročným turné. Na úvod dnešnej tlačovej konferencie z neho predstavili aj prvú ukážku. "Sme nadšení z nahrávky, na ktorej sme pracovali. Dúfam, že sa bude páčiť aj vám," povedal spevák Dave Gahan.

Depeche Mode predali od svojho vzniku v roku 1980 vyše 100 miliónov albumov a singlov po celom svete. Medzi ich najznámejšie skladby patrí napríklad Just Can't Get Enough, People Are People, Strangelove, Personal Jesus, Policy of Truth, Enjoy the Silence, I Feel You a ďalšie.

Doteraz vydali dvanásť štúdiových albumov: Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), Violator (1990), Songs of Faith and Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing the Angel (2005) a spomenutý Sounds of the Universe (2009).

Magazín Q ich označil ako "najpopulárnejšiu elektronickú skupinu všetkých čias".