Pozvánky

23. okt 2012 o 16:46 (kul)

Slobodná Európa zahrá s Hviezdou

Punkrocková skupina Slobodná Európa v stredu a vo štvrtok odohrá jediné vystúpenia v tomto roku v Bratislave v „domovskom“ klube Randal. Hosťom obidvoch večerov bude s veľkým záujmom očakávaný projekt Hviezda z prostredia bratislavského undergroundu, ktorý tvoria bývalí členovia kapiel Kosa z nosa a Med. Začína sa vždy o 20.00 h.

Dvakrát Jozef Jankovič a Palo Macho

Spoločné bratislavské výstavy sochára Jozefa Jankoviča a sklárskeho výtvarníka Pala Macha otvoria v stredu o 17.00 v galérii Nova a o hodinu neskôr v Galérii Z v Zichyho paláci. Kurátorom je Peter Michalovič.

Je to červené a nehýbe sa to

V bratislavskej galérii Krokus otvoria v stredu o 19.00 h výstavu Je to červené a nehýbe sa to (Samuel Henne, Ádám Kokesch, Alice Nikitinová a Nina Rike Springer). Výstava potrvá do 23. novembra.

Bezčasovosť

Vernisáž výstavy Bezčasovosť bude v stredu o 17.00 h v Stredoslovenskej galérii na Námestí Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici. Vystavujúci: Ivana Oroszová, Juraj Toman, Klaudia Kosziba, Mária Matrková, Michaela Rázusová Nociarová a Oto Hudec, kurátorka Zuzana Majlingová.