John Scofield: Cítim sa ako šťastný muž

Slávny americký gitarista hovorí o hraní v triu, slávnych hudobných menách aj o nových projektoch.

23. okt 2012 o 18:23 Oliver Rehák

Je jedným z najznámejších svetových gitaristov. Nielen džezových, o čom chce JOHN SCOFIELD presvedčiť aj na koncerte 13. novembra v Bratislave. Sprevádzajú ho dve ďalšie slávne mená: basgitarista Steve Swallow a bubeník Bill Stewart.

Naposledy ste u nás hrali pod značkou Real Jazz Trio. Spoluhráči sú rovnakí, no na plagátoch je iba vaše meno. Nebudete hrať džez?

„Vážne? Možno si organizátori mysleli, že zahrám viac vecí z albumu Überjam, ktorý rozhodne nebol to, čo sa obvykle nazýva džez. Kedysi som sa snažil oddeľovať džez od inej hudby, ktorú som hrával, dnes to už príliš neriešim. To, čo chceme hrať na tomto turné, sa môže nazývať skutočný džez, no rovnako aj nereálny džez. Môžeme totiž hrať úplne čokoľvek (smiech).“

video //www.youtube.com/embed/tMLns61mJSU

V tejto zostave hrávate spolu už od 80. rokov, ešte sa nenudíte?

„Cítim, že v tomto triu sa ešte stále vieme pohnúť ďalej. Hej, Steve, Bill a ja sa poznáme a hrávame už takmer tak dlho ako nejaká rocková kapela. Stále sa však dokážeme navzájom prekvapovať či objavovať nové veci. Poznáme veľa skladieb, takže každý večer môže byť repertoár iný. Veľmi si to užívame, a preto chceme koncertovať čo najviac. Toto turné bude mať vyše päťdesiat koncertov, okrem Európy sa chystáme aj do Ázie.“

Raz ste povedali, že Steve Swallow je váš mentor. Stále to teda platí?

„Sme si veľmi blízki, nielen hudobne. Ale aj Billa považujem za svojho priateľa. Uvedomujem si, že vlastne mám dosť dobrý dôvod cítiť sa ako šťastný muž. Nie každý môže robiť so špičkovými svetovými inštrumentalistami, s ktorými si vyhovuje aj ľudsky.“

Keď ste v takej forme, vznikne aj nová nahrávka?

„Chceme nahrať čo najviac koncertov z tohto turné, uvidíme, možno vznikne live album. Urobím všetko, čo spraví môjho vydavateľa šťastným (smiech). Rád by som urobil niečo s týmto triom, ale na budúci rok sa chcem vrátiť aj ku svojmu Überjam bandu. Uvidíme.“

video //www.youtube.com/embed/nVaotTRHExE

A čo inspiRAYtion, projekt venovaný hudbe Raya Charlesa. Bola to len jednorázová záležitosť?

„Veľmi sa mi páčil ten nápad, Ray Charles bol podľa mňa jednou z najdôležitejších postáv v hudbe. Inak vidíte, možno vytiahneme niektorú z jeho pesničiek aj na tomto turné. Čo by ste povedali napríklad na You Don’t Know Me?“

To by mohlo byť zaujímavé oživenie večera. Inak vy rád skúšate nové veci ako gitarista?

„Nemám veľa nových vecí, nedávno som si kúpil wah-wah pedál a hrám sa so starým samplerom. Ale základom zvuku je stále môj gitarový rack, ktorý sa príliš nezmenil.“

V roku 1994 ste urobili zaujímavú nahrávku s Patom Methenym, I Can See Your House From Here. Bude ďalšia?

„Obaja sme dosť vyťažení, nestretávame sa príliš často. Ale snažím sa sledovať jeho projekty. Keby vznikol nejaký zaujímavý nápad, čo si spolu zahrať, nebránil by som sa.“

Čo ďalšie slávne mená? Je ešte niekto, s kým si viete predstaviť spoluprácu?

„Okrem oživenia Überjam bandu mám nápady aj na ďalšie nové skladby. Ale ja si inak budúcnosť príliš detailne neplánujem. Ak sa pýtate na konkrétne veci, v lete som napríklad urobil niekoľko vecí pre dve gitary, basu a bicie. Na druhej gitare hral Kurt Rosenwinkel, o rok si to chcem zopakovať s Mikom Sternom. A ešte by som rád urobil jednu špeciálnu nahrávku – iba sám s gitarou.“