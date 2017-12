Na snímke z roku 1963 sedí autor kníh o Jamesovi Bondovi, Ian Fleming, pred tureckým vlakom počas nakrúcania bondovky From Russia with Love. (AP Photo/Ahmet Baran)

Ursula Andress vystupuje z mora v prvej bondovke s názvom Dr. No. Ursula urobila z Bond girl okamžitú ikonu a štýlový doplnok agenta 007. (AP Photo/United Artists and Danjaq)

Jane Seymourová a Roger Moore v bondovke Live and Let Die (Ži a nechaj umrieť) z roku 1973. Rolu pôvodne ponúkli Seanovi Connerymu, no ten už o ďalšie pokračovanie nemal záujem. (AP Photo/United Artists and Danjaq)

Pierce Brosnan a Sophie Marceau v bondovke The World is Not Enough (Jeden svet nestačí). (AP Photo/United Artists and Danjaq)