Filmové premiéry na tento týždeň

Do našich kín práve idú filmy Skyfall, Kozí príbeh so syrom a Samsara.

24. okt 2012 o 16:52 aš

Kozí príbeh so syrom

Goat Story 2, 85 minút

Scenár: Jiří Růžička, Jan Tománek. Réžia, kamera, výtvarník: Jan Tománek. Hudba: David Solař. Účinkujú: Jiří Lábus, Karel Heřmánek, Michal Dlouhý, Miroslav Táborský, Michal Vladyka, Martin Dejdar, Matěj Hádek, Mahulena Bočanová a ďalší.

Premiéra 25. októbra 2012

Štyri roky po “prvom českom digitálne animovanom celovečernom filme” Kozí příběh prichádza voľné pokračovanie. No kým jednotka, ktorá sa u filmovej kritiky nestretla s vrúcnym prijatím, neohrabane a s neotesaným humorom spracúvala tradičné staropražské báje a legendy, v dvojke autori celkom zmenili žáner a spolu s Kozou, Honzíkom a Zuzankou nás zavedú do Syrového kráľovstva a odtiaľ - v spoločnosti Dlhého, Širokého a Bystrozrakého -rovno do pekla. Preto: kto chce vidieť Širokého v pekle, hor sa do kina!

video //www.youtube.com/embed/8Z0S0adbkVU

Samsara

Samsara, USA 2011, 102 minút

Scenár: Ron Fricke, Mark Magidson. Réžia: Ron Fricke. Kamera: Ron Fricke. Strih: Ron Fricke, Mark Magidson. Hudba: Marcello De Francisci, Lisa Gerrard, Michael Stearns.

Premiéra 25. októbra 2012

Kameraman Ron Fricke spolupracoval s nedostižným básnikom obrazu Godfreyom Reggiom na jeho majstrovskom diele, celovečernej meditatívnej snímke bez slov Koyaanisqatsi (1982). Povzbudený jej úspechom u kritiky i publika, o desať rokov neskôr uviedol vlastný celovečerný dokument v podobnej forme, s krásne nasnímanými pôsobivými obrázkami, ale bez nástojčivosti, mravných apelov i bez meditácie Baraka. V trende po dvoch desaťročiach pokračuje celovečernou snímkou s ešte krajšími obrázkami a ešte menším nábojom, nazvanou Samsara, čo v sanskrte znamená “večne sa opakujúci kruh života”. Pozor, nepomýľte si film s rovnomennou vysoko cenenou multikoprodukčnou snímkou z roku 2001.

video //www.youtube.com/embed/I1TV1XSs20k

Skyfall

Skyfall, Veľká Británia-USA 2012, 144 minút

Scenár: Neal Purvis, Robert Wade, John Logan. Réžia: Sam Mendes. Kamera: Roger Deakins. Strih: Stuart Baird. Hudba: Thomas Newman. Účinkujú: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Ben Whishaw, Helen McCrory, Albert Finney, Rory Kinnear, Ola Rapace, Tonia Sotiropoulou a ďalší.

Premiéra 25. októbra 2012

Keď v roku 1953 bývalý príslušník britských spravodajských služieb Ian Flemming vymyslel svojho Jamesa Bonda, úspech bol takmer okamžitý. No ani Flemming nemohol tušiť, že o 59 rokov neskôr (a pol storočia po prvom bondovskom filme Dr. No) vznikne v poradí už dvadsiate tretie regulárne filmové dobrodružstvo jeho nesmrteľného agenta 007 – ako jedna z filmových udalostí roka! V réžii Sama Mendesa (Americká krása, Cesta do Zatratenia) s rozpočtom okolo 200 miliónov dolárov popri Danielovi Cragovi účinkujú Javier Bardem, Judy Dench, Ralph Fiennes, Albert Finney a ďalší. Nakrúcalo sa v Turecku, Číne a, prirodzene, v Anglicku a Škótsku.Najlepším odporúčaním na ceste k divákom je pochvala od sira Rogera Moora, niekdajšieho predstaviteľa Bonda, ktorý veští, že Craig prekoná aj “najlepšieho Bonda všetkých čias” Seana Conneryho.