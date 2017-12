V Bratislave bude veľtrh umenia

Viac ako päťdesiat maliarov, sochárov, grafikov a fotografov bude cez víkend ponúkať svoje diela na Bratislava Accessible Art Fair.

24. okt 2012 o 16:50 Jana Németh, jem

Nie je to štandardný veľtrh umenia, kde nájdete množstvo súkromných galérií z rôznych krajín zastupujúcich svojich umelcov. V bratislavskom hoteli Crowne Plaza máte počas víkendu šancu stretnúť najmä samotných autorov – maliarov, fotografov, grafikov aj sochárov a kúpiť si diela priamo od nich.

Bratislava accessible art fair (BAAF) nie je nová myšlienka. Na rovnakom princípe sa konajú predajné prehliadky umenia aj v Bruseli, Antverpách, Tel Avive a onedlho majú pribudnúť okrem Bratislavy aj ďalšie svetové metropoly.

„Na jednej strane sú tí, čo by aj chceli niečo originálne a dobré vlastniť, ale nevedia ako na to, na druhej strane sú umelci, ktorí by radi svoje diela predali, ale tiež niekedy nevedia ako. Toto je ideálna príležitosť pre obe skupiny,“ vysvetľuje Ben Pascoe, jeden z organizátorov.

Princíp je jednoduchý – každý z viac ako päťdesiatich vystavujúcich autorov bude pri svojich dielach, a tak sa budete priamo s ním môcť o tom, čo vás zaujme porozprávať a dielo si kúpiť.

Medzi prizvanými umelcami sú mladí autori, ale aj etablovaní umelci. Zoznam všetkých nájdete na stránke www.baaf.sk, sú medzi nimi napríklad Jana Farmanová, Otis Laubert, Michal Černušák, Katarína Sido, Šymon Kliman, Maija Laurinen a ďalší. Vstupné na celý víkend je 2 €.

„Bratislava accessible art fair je najmä pre tých, ktorí majú nejaký vzťah k umeniu, ale nevedia ako a kde kúpiť dobré umenie, neorientujú sa v miestnych súkromných galériách alebo sa nevedia pohybovať na veľkých aukciách. Tu autorov stretnú, budú mať zážitok aj zo samotnej kúpy diela a autori môžu nadviazať kontakty s budúcimi zberateľmi,“ hovorí Pascoe.