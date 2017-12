Nový Bond sa vám bude páčiť. Ak sa vám páči nový Batman

Niet azda na svete diváka, ktorý by nepoznal meno James Bond a netušil, na čo ide do kina. Skyfall ho nesklame, vrchovato naplní jeho očakávania. A možno mu dá i viac.

25. okt 2012 o 14:38 Miloš Ščepka

V novom filme nebojuje James Bond proti zloduchom, bažiacim po svetovláde ani proti ideovo sfarbeným nepriateľom – červeným, hnedým, ázijským, moslimským. Jeho patriotizmus nie je nástrojom propagandy, odráža skôr všeobecnú paranoju: nepriateľom dnes môže byť hocikto, jeho pohnútky a ciele akékoľvek a zbraňou sa môže stať všetko.

Ak Skyfall za niečo bojuje, tak za opodstatnenosť dokonale vybavených tajných služieb a represívnych zložiek. No absolútnu kontrolu zároveň vykresľuje so zrejmým orwellovským nádychom.

Reštart pre 21. storočie

V roku 2006 prebral filmom Casino Royal bondovskú štafetu od Pierca Brosnana anglický herec Daniel Craig. No ešte predtým, práve v roku 2002, keď Brosnan žiaril v bondovke Dnes neumieraj, obsadil charakterového herca Craiga do temnej adaptácie komiksového románu Cesta do zatratenia oscarový režisér Sam Mendes.

Ortodoxní fanúšikovia agenta 007 reptali, Craigov Bond sa im videl príliš nebondovský. Vyčítali mu nedostatok charizmy. Teraz Craig stvárnil Bonda po tretí raz – a v Mendesovej réžii! No nielen to, zvláštneho agenta s povolením zabíjať má zahrať ešte prinajmenšom v dvoch ďalších pripravovaných bondovských filmoch.

A fanúšikovia – ale aj kritici a podaktorí z predchádzajúcich predstaviteľov Bonda – tvrdia, že je vôbec najlepším Bondom, tým pravým Bondom pre 21. storočie.

Casino Royal znamenalo nový začiatok nielen pre Craiga, ale i pre Bonda. Príbeh sa reštartoval a vrátil na úplný začiatok. Takže ak Skyfall pripomína polstoročie filmov s Jamesom Bondom, je vlastne len tretím príbehom znovuzrodeného agenta. A zároveň potvrdzuje, že je to zrodenie vo veľkom štýle.

video //www.youtube.com/embed/6kw1UVovByw

Pokrvní bratia

Aj Skyfall navonok zachováva mnohé bondovské atribúty: originálne dobrodružstvá, exotické destinácie, krásne ženy, drahé autá a iné dopravné prostriedky, rafinované ba priam bizarné akčné scény, dych vyrážajúce triky a efekty aj mužnú noblesu.

Dokonca i humor, hoci oveľa rafinovanejší a sofistikovanejší ako v klasických bondovských filmoch šesťdesiatych rokov. Suchý, ironický a poriadne čierny. Len tých technických hračiek je akosi menej.

Nespreneveril sa ani tradícii výrazných zloduchov, Bondových protihráčov. Tak ako nič v rebootovanej sérii, ani ústredná záporná postava nie je prvoplánová či plochá.

Práve naopak – Javier Bardem si svoju rolu vychutnáva s očividnou pasiou. Jeho padlý anjel Raoul Silva je rodným bratom batmanovského Jokera. Hrozný, odpudivý, znetvorený, ale s vlastnou tragédiou, nesmierne inteligentný. A často je to práve on, kto popri sardonickej Judi Denchovej v úlohe šéfky M do filmu vnáša vtip. Nie je to jediná paralela s reštartovanou batmanovskou sériou.

Dobre využité milióny

Obdivuhodné je, ako sa autori nenásilne a šikovne dokázali vyhnúť novodobým prekážkam politickej i genderovej korektnosti. Nesnažia sa tajiť, že Bond je popkultúrny fenomén.

Práve naopak – vtipne to využívajú. Nielen na ospravedlnenie niektorých zjednodušení, oslích mostíkov a zvratov, aké by v inom filme neobstáli, ale aj vo viacerých sebacitujúcich, sebaironizujúcich či sebaparodujúcich momentoch, ktoré nie sú samoúčelné ani rušivé, ale organicky zapadajú do celku a vnímavejšieho diváka potešia.

Hoci Skyfall je len tretie filmové dobrodružstvo znovuzrodeného agenta, Daniel Craig ho hrá ako starnúceho, znudeného, deprimovaného, unaveného hrdinu, ktorý musí – tak ako Bardemov Silva – bojovať s vlastnými slabosťami i pochybnosťami. Tie sú jeho hlavným nepriateľom. Svoje zraniteľné miesta odhalí i M vo skvelom podaní očarujúcej dámy Judi Denchovej.

Skyfall je drahý a po všetkých stránkach do najmenšieho detailu vycizelovaný film.