Aj na našej scéne žiaria hviezdy. Staré aj nové

Majú skvelé pesničky, ktoré môžu točiť dokola a dnes hrajú lepšie ako kedykoľvek predtým.

25. okt 2012 o 18:10 Oliver Rehák

Angličania majú „Rološov“, my „Slobodku“. Ani The Rolling Stones nestoja len na výraznom spevákovi, aj oni hrávajú najmä staré hitovky a teraz po dlhej pauze vytiahli novú vec, aj oni odohrajú iba dva koncerty v hlavnom meste. Slobodná Európa v domovskom klube Randal v stredu potvrdila, že na ňu môžete ísť, aj keď ste ju videli už ikskrát a posledný štúdiový album s novými pesničkami je z roku 2003.

„O šiestej sme s vydavateľstvom podpísali zmluvu na novú platňu,“ vyhlásil spevák Whisky. Než sa stihli fanúšikovia naplno tešiť, schladil ich slovami „Naša lenivosť zvíťazí nad právnymi formalitami.“

Slobodka zahrala jedinú novú pesničku Kríza. S ďalšími sa nepotrebuje ponáhľať – staré veci stále fungujú a ešte dlho budú, načo nasilu robiť nové? Navyše staré hity hrajú ešte energickejšie a rýchlejšie ako kedysi, návrat Ďura Černého za bicie kapele prospel, uvidíme, ako dopadne „dovolenka“ pôvodného basáka Braňa Alexa.

Pesničku Sweet Jane hrajú presvedčivejšie ako jej pôvodný autor Lou Reed a metalovo–falzetová verzia Matuškovej Růže z Texasu už bola čistá „Slobošou“. Kto nestihol zažiť koncert v stredu, ani včera, môže si dať v Randáli so Slobodnou Európou pravé punkrockové vianoce – hrá tam ešte 24. decembra.

Mnohých prilákala aj premiéra na úvod večera. Hviezda je bratislavský all–stars band poskladaný z členov Medu a Kosy z nosa. Ich domovské kapely to ani po rokoch fungovania k oficiálnemu debutovému CD nedotiahli, tak sa rozhodli skúsiť to inak. Na prvý koncert to nebolo márne, aj keď viac než ku nadupanej „slobodke“ by sa hodili k Živým kvetom. Alebo ku americkej kapele Wilco.