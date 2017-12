Bardem, Javier Bardem

„Skvelý režisér, úžasné obsadenie, silný príbeh a navyše ešte aj bondovka - čo na tom môže byť zlé? Nič!“ hovorí v exkluzívnom rozhovore o najnovšej bondovke Skyfall oscarový herec.

26. okt 2012 o 16:05

Keď Javier Bardem dostal Oscara za úlohu chorobomyseľného vraha vo filme Táto krajina nie je pre starých, hovoril: "Ja vlastne neviem, prečo som dostal túto úlohu. Neviem po anglicky, neviem šoférovať, neznášam zbrane. A kým som si počas nakrúcania nemohol odstrániť príšerný účes z hlavy, nemohol som chodiť do spoločnosti, lebo si o mne mysleli, že som idiot."

Rátal, že niekto týmto jeho rečiam uverí. Lenže on už získal predtým veľký rešpekt za filmy, ktoré nakrútil s európskymi režisérmi: Pedrom Almodóvarom, Alejandrom Amenábarom, Milošom Formanom. Oscar len spôsobil to, že je známejší. Keď sa potom Daniel Craig dozvedel, že vo filme Skyfall bude mať za protivníka práve Bardema, mohol sa tešiť aj obávať. Nech to berie čert, že Španiel v ňom bude mať znovu strašný účes. James Bond to nikdy nemal také ťažké.

Videli ste už niečo z filmu Skyfall?

Len trailer a ten vyzerá dosť dobre.

Ste fanúšikom bondoviek?

Veľkým. Mám 43 rokov a pamätám si ešte, ako som s otcom videl Moonraker, svoju prvú bondovku. Mal som jedenásť alebo dvanásť rokov a bol som úplne ohúrený. Okamžite som sa zaľúbil do „týpka“ s veľkými zubami, volal sa Jaws, hral ho Richard Kiel. Potom som si prešiel všetkými bondovkami. Je to najdlhšie trvajúca séria a má to svoj dôvod. Celé tie roky nemali tie filmy chyby.

Bondovky sú v podstate žánrom samým osebe. Aké to bolo, byť súčasťou filmu s takou obrovskou históriou?

Bolo to radostné aj vtipné. A aj tvorivé, pretože sme dostali dobrý materiál a so Samom (režisérom Mendesom) sme moju postavu vytvárali tak, aby bola zaujímavá. Sam zvykne veľmi úzko spolupracovať s hercami a dokonca je s ním aj zábava, takže som vôbec necítil tlak, ktorý človek normálne cíti, keď robí taký veľký film. Stále sme skúšali zahrať čosi iné, až kým Sam nebol šťastný.

A to vás prekvapilo?

V podstate áno. Pred nakrúcaním som si myslel, že prídem na pľac, trafím klinec po hlavičke a bude. Ale všetko bolo oveľa tvorivejšie. Sam bol otvorený rôznym interpretáciám. Tiež som mal šťastie, že som mal okolo seba samých skvelých hercov, ktorí mi pomohli okamžite sa dostať do obrazu. Sú prosto výborní v tom, čo robia.

Čo vás na Skyfall lákalo? Že budete robiť so Samom Mendesom, alebo stačilo, že budete súčasťou bondovky?

Bola to kombinácia: Sam, scenár, silná postava. No a keď mi povedali, kto všetko bude vo filme hrať... A to ani nehovorím o Danielovi, ktorý je podľa mňa skvelý herec. On dal Bondovi čosi iné, nazvime to trebárs chuťou, a celý projekt sa stal zrazu zaujímavejším. Takže keď som sa dozvedel, čo všetko ma čaká, povedal som si, že je to veľký dar. Skvelý režisér, úžasné obsadenie, silný príbeh a navyše ešte aj bondovka - čo na tom môže byť zlé? Nič!

Čo môžete povedať o svojej postave - Raoulovi Silvovi?

Sam mi nechal absolútnu slobodu. Počúva hercov, zaujíma sa o nich a skúša mnohé veci, čo mám veľmi rád. Neraz sme si povedali, že spravíme pravý opak toho, čo sa ponúka, čo bolo veľmi zábavné. Povedal by som, že Silva je dosť na Samov obraz. Aj ja som doňho vniesol pár nápadov, ale najmä Sam, spolu so scenáristami určil smer, kade sa bude uberať. Neviem, koľko môžem prezradiť, nechcem ľudí pripraviť o prekvapenie, keď pôjdu na film do kina. Poviem hádam iba toľko, že sme sa mohli hrať so žánrom, čo sa v podstate od postavy v takomto filme aj čaká. Sam hovorí, že keď hráš vo filme Jamesa Bonda, špeciálne jeho protivníka, pohybuješ sa niekde medzi realitou a fikciou. Myslím si, že je to dobrý nápad a tak som sa snažil túto kombináciu dosiahnuť.

video //www.youtube.com/embed/XELAvSY3h2Y

Museli ste si odfarbiť vlasy na blond. Kto mal taký nápad?

Bol to taký spoločný nápad, môj aj Samov.

Cíti herec zodpovednosť za to, že hrá Bondovho protivníka?

Áno, cíti ju. Pretože už sme videli veľa výborných protivníkov a hrali ich mnohí výborní herci. Ale snažil som sa na to nemyslieť. So Samom sme mali vlastné nápady a verím, že sme dospeli k čomusi originálnemu.

Užili ste si akčné scény?

Mal som ich pár, ale zas nie toľko ako Daniel, ani na to nie som veľmi zvyknutý. Každopádne, mal som z toho zábavu. Bol som obklopený skvelými kaskadérmi, takže som sa cítil v bezpečí. A to je pri takomto type filmu dôležité.

Keď ste nakrútili film Táto krajina nie je pre starých, povedali ste, že nemáte rád zbrane.

Pozrite, som profesionálny herec od roku 1988 a Skyfall je len tretí film, v ktorom držím zbraň. Predtým som ju držal len vo filmoch Perdita Durango a Táto krajina nie je pre starých. To nie je zlé na dvadsaťštyriročnú kariéru. Ale nejde len o držanie zbrane. Ide o to, že som musel vytvoriť taký profil postavy, ktorý by vysvetlil, prečo táto postava zbraň má. A to nie je ľahké, pretože nie je veľa príležitostí vytvoriť pozadie násilia. Nehovorím, že on je násilný, hovorím o násilí. Napríklad vo filme Táto krajina nie je pre starých bolo veľmi bohaté pozadie za mojou ikonickou postavou - ikonickou v tom zmysle, že protagonista pochádzal odnikadiaľ a nič sa o ňom nevedelo. Bol symbolom násilia samotného. On predstavoval osud všetkých ostatných postáv - a s tým sa fantasticky pracovalo. To sa však vo filmoch málokedy stáva. Nehovorím, že Silva má dôvod byť násilným, predsa len, ja mám rád mierumilovných ľudí. Ale som herec - a tak sa musím prispôsobiť.

Videli ste v Raoulovi Silvovi nejaký šarm?

Áno, je to predsa Bondov protivník. Musel som vytvoriť čosi, čo by súviselo s tým, čo sme už v Bondovi videli a pohybovať sa v takom teritóriu, aké fanúšikovia čakajú. Keď niečo také robíte, musíte ctiť žáner a ja som to zároveň bral tak, že mu vzdávam hold. Ale to neznamená, že si preto pozriem všetky bondovky a pozorujem, akí Bondovi protivníci boli. Áno, videl som ich všetky, ale nemal som záujem vrátiť sa k nim. Chcel som len vytvoriť postavu Silvu a chcel som ju vytvoriť so Samom. Samozrejme, to neznamená, že som dokázal z hlavy vyhnať vedomie, že už nejakí Bondovi protivníci sú.

Videli ste londýnsky olympijský ceremoniál Dannyho Boyla? Čo hovoríte na Daniela Craiga s kráľovnou?

Samozrejme. Ceremoniál ma nadchol, bol brilantne urobený. Strašne sa mi páčilo, že bol taký trochu punkový a obzvlášť sa mi páčilo, že to bolo pred očami kráľovnej.

Ako by ste zhrnuli zážitok zo Skyfall?

Najviac ma prekvapilo, že film sa nakrúcal v nesmierne tvorivej atmosfére. Myslel som si, že to bude neosobné ako nejaká účinná mašina. Aj to bola účinná mašina, pretože títo ľudia vedia, čo robia. No zároveň to bolo aj osobné a intímne, a aj sme sa pri tom zabavili. Robil som s jedným z najväčších režisérov, mali sme výborného kameramana Rogera Deakinsa, takže som sa nemusel báť. A bolo mi potešením pracovať s ostatnými hercami. Bola to krásna skúsenosť. Človek ráno vstáva a vraví si, musím do roboty. Ja som sa však zobudil a vravel som si: chcem tam ísť.

poz. red. Filmové štúdio Metro Goldwyn Mayer poskytlo redakcii SME možnosť publikovať rozhovor s Javierom Bardemom ako jedinému médiu na Slovensku.