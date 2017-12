Obnažený, ale dôstojný hrdina

Viac ako mediálne debaty o „rómskej otázke“ ukázal nový film Jara Vojteka Cigáni idú do volieb. Odpremiéroval ho na festivale v Jihlave.

27. okt 2012 o 0:00 Kristína Kúdelová

Film Cigáni idú do volieb je vážny aj veselý. Slovenskú premiéru bude mať v novembri na MFF Bratislava.

Ani na televíznu kampaň, ani na bilbordy Vlado Sendrei peniaze nemal, keď pred tromi rokmi kandidoval v Banskobystrickom kraji do VÚC.

Spoliehal sa na to, čo mu hovorili školitelia z Národného demokratického inštitútu – že jeho sila je v súdržnosti komunity.

Vďaka nej by sa mohol stať prvým Rómom s politickým vplyvom a režiséra Jara Vojteka by nechal nakrútiť film o tom, ako si politický spôsob život osvojil a či sa svojím správaním a rozhodovaním začal podobať skúsenejším poslancom.

A Jaro Vojtek ten film už aj nakrútil, volá sa Cigáni idú do volieb, mal premiéru na medzinárodnom festival dokumentárnych filmov v Jihlave. Je v ňom veľa začiatočníckeho optimizmu, len Sendreiova manželka Janka, výborná speváčka, ktorá už vystupovala aj v Carnegie Hall, bola pred VÚC voľbami trochu skeptická.

Manželovi pripomínala upchatý sifón v kuchyni. On tvrdil, že ho neopravil päť rokov, ona napočítala sedem. "A to sa nehanbíš?,“ pýta sa ho vo filme. "Takto sa budeš dokola vyhovárať aj ako poslanec?“

Len úprimnosť má zmysel

„S Vladom sa poznáme desať rokov, vedel som, že mi pomôže odhaliť skutočný svet politického kandidáta a vidieť, koľko je v ňom egoizmu,“ povedal v rozhovore pre SME Jaro Vojtek. „Preto som mu pred nakrúcaním vravel: Vlado, ideme do toho, len ak sa tu nebudeme na nič hrať. Inak to nebude mať význam ani pre jedného z nás.“

Film Cigáni do volieb bol zamýšľaný ako komédia a aj sa odvíja ako pútavý príbeh s volebným tajomstvom.

Nakrúcanie v Sendreiovom súkromí a odkrývanie jeho vzťahov však k pôvodnej téme politiky, kariéry a sprievodných obetí pridalo ešte zopár významov navyše.

Kandidatúra známeho a skúseného aktivistu odhalila aj krízu rómskej spoločnosti, jej narušenú súdržnosť a nejasný význam dnešnej rómskej identity. Tento dokument zašiel oveľa ďalej ako doterajšie mediálne debaty o „neriešiteľnej“ rómskej otázke.

„Nebude náhoda, že som film dokončil práve teraz, neverím na také náhody,“ hovorí Vojtek. „Nie som romista ani úradník, názor si vytváram intuitívne. Riešenie nemám, len si myslím, že najprv Rómom musíme vrátiť identitu, kultúru, ktorú sme im kedysi vzali.

Vojteka jihlavské publikum pozná, predvlani tu zvíťazil jeho film Hranica o chladných a absurdných rozhodnutiach politickej moci. Teraz publikum s údivom sledovalo, ako sa pri „rómskych voľbách“ prejavilo nadšenie, sklamanie, zrada aj dôvera. Niekedy len v rozpätí pol hodiny.

„Niektoré situácie sa divákom zdali také absurdné, až si mysleli, že sú vymyslené. Lenže taký práve rómsky svet je,“ hovorí Vojtek.

Potiahne ďalej?

Na premietanie prišiel aj obnažený a pritom dôstojný hrdina filmu. Diváci sa ho pýtali, či ho skúsenosti s voľbami neznechutili a či to ešte potiahne ďalej.

„Myslím si, že nemám šancu. Možno to neviete, ale my Sendreiovci sme nahrali hudbu k Sherlockovi Holmesovi. U nás v Kokave to nikto neocenil. Pracujem v centre voľného času a polovicu platu odovzdávam v prospech rómskych detí – ani to nikto nikdy neocení.“

Vzápätí so svojou kapelou odišiel hrať a spievať do obľúbeného festivalového stanu. Návštevníkov poriadne roztancoval a evidentne mal ešte lepšiu náladu ako pri predvolebných mítingoch.