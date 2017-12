Je to návrat do garáže

Skupina Green Day chce za štyri mesiace vydať tri nové albumy

31. okt 2012 o 0:00 Michal Durdovanský

Vyzerá to ako preteky, ale známa americká pop-­punková (po novom) štvorica to myslí vážne a prvý diel jej trilógie už je vonku.

Po dvoch pompéznych nahrávkach American Idiot a 21st Century Breakdown na to Green Day opäť idú pekne od podlahy. Na prvom z trojice albumov iUno!, iDos! iTre!, ktoré vychádzajú v priebehu niekoľkých mesiacov, skupina kašle na rockové opery.

Green Day dali zbohom košatým aranžmánom, orchestrácii alebo klavírnym partom. Ostala len basa piva, pár akordov, rozkročené nohy a nekompromisný postoj ku svetu a jeho autoritám.

A zafungovalo to – prvý diel albumovej trilógie debutoval v prvej desiatke vo väčšine krajín, za prvý týždeň sa predalo 139-tisíc kusov.

Čerství štyridsiatnici

Najdôležitejšie však je to, že nezapierajú svoj vek. Rok 2012 znamená pre kmeňových členov štyridsiatku. Aj keď sú Green Day v poslednom čase viac pop-punková (alebo, ak chcete, power popová), ako punk-rocková kapela a o žiadnom undergrounde tu nemožno hovoriť, iUno! sa dá s pokojným svedomím označiť za podarenú parafrázu na britský ’77 punk. Rýchly, priamočiary, naštvaný a v neposlednom rade chytľavý a melodický.

Pod strapatými účesmi, tetovaniami a jednoduchými popevkami sa však v prípade prvej z aktuálnej trojice nahrávok skrýva aj čosi viac. Texty na jednej strane obsahujú jasné a šikovne napísané rebelské heslá, na strane druhej taká „clashovsky“ tanečná Kill The DJ nie je o tom, ako si jej názov budú vysvetľovať mnohí tínedžeri.

video //www.youtube.com/embed/jHmSyGjf6BA

Vedia sa odviazať

Aj keď skladby určite nedosahujú mladícku dravosť ani vnútorné napätie z prelomového albumu Dookie (1994) či chuť experimentovať z výbornej nahrávky Nimrod (1997), výskyt silných nápadov je už o niečo nižší a žiadna zo skladieb nie je úplnou tutovkou, akými boli American Idiot alebo Basket Case, Green Day majú ešte stále čo ponúknuť. Za všetko treba uviesť úsmevnú Troublemaker, nostalgickú Rusty James alebo country pesničkársku Oh Love.

Green Day už nie sú chalani, s ktorými si v kruhu podávate „brko“. Majú svoje rodiny a zodpovednosť, no v ten správny moment sa vedia dobre odviazať. Druhý diel albumovej trilógie vychádza už 9. novembra.

Tretí bol naplánovaný na polovicu januára, no termín sa posunul na 11. decembra. Skupina tým chce vynahradiť fanúšikom zrušenie koncertného turné, ktoré malo byť do konca roka. Spevák Billie Joe Armstrong však musel ísť na odvykaciu kúru. „Cítime sa nepríjemne pre odložené turné. Chceme to vynahradiť tým, že dostanete nový album skôr,“ napísala skupina na svojej webovej stránke.