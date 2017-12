Čo počúvame: Stroon & Pjoni

Days Over / Nights On.

30. okt 2012 o 17:28 Tomáš Prokopčák

Je to taký obľúbený nárek viacerých vrátane autora tohto textu. Že sa tu všetci potľapkávame po pleciach, akúže to úžasnú nahrávame (a počúvame) muziku, ale tá jej „úžasnosť“ sa končí kdesi na štátnych hraniciach. Alebo frázou: je to dobré, na slovenské pomery.

Občas však aj u nás vznikne muzika, ktorá znesie porovnanie s európskym kontextom – a to neplatí len v prípade klasickej hudby.

Jedným z takýchto výnimočných prípadov je aj spojenie Dalibora Kociána (alias Stroon) s Jonatánom Pastirčákom (Pjoni). Na značke Exitab im nedávno vyšiel spoločný dvojsingel Days Over / Nights On a ak vás aspoň trochu zaujíma súčasná mestská elektronika, vypočujte si to. Počúvanie celého „albumu“ je tam napokon zadarmo. Aspoň zistíte, ako znie tá nehlúpa hudba z klubov.

Na Slovensku sa totiž za producenta elektronickej hudby považuje hocaký kolotočiar, ktorý pospája zlé nemecké techno s ešte horším post– Ibiza hopsaním na diskotéke v Hornej Dolnej. No medzi všetkým tým odpadom (množstvo z neho sa kedysi vydávalo aj za hip-hop) sa občas objaví výnimka a sem-tam vznikne aj naozaj „pokročilá“ elektromuzika. A slovné spojenie „advanced music“ si pritom ani nemusí dávať do svojich propagačných materiálov.