Živý bič útočí na čítanky

Projekt autorských čítaní prinesie to, čo sa do učebníc doteraz nezmestilo.

30. okt 2012 o 17:39 Alexander Balogh

V pondelok odštartoval projekt pre stredné školy a miestne knižnice Živý bič (Živá literatúra útočí na čítanky!), ktorý do konca novembra predstaví dvanásť slovenských spisovateľov v 24 mestách. Kompletný program je na www.anasoftlitera.sk/sk/zivy_bic.

„Názov sme si požičali z románu Mila Urbana, ktorý patrí do povinného čítania, no keďže chceme predstaviť to, čo doteraz v učebniciach literatúry chýba – teda tvorbu súčasných spisovateľov, viac sme sa pohrali s podtitulom nášho projektu,“ hovorí Mária Hejtmánková z občianskeho združenia ars_litera.

Živý bič rozširuje aktivity tohto združenia, ktoré je už sedem rokov organizátorom prestížnej ceny Anasoft litera. Projekt s ňou priamo nesúvisí, faktom však je, že výber autorov vychádzal z finalistov Anasoft litery. „V konečnom programe sme okrem časových možností spisovateľov zohľadňovali aj záujem škôl či knižníc o konkrétneho autora, pričom o ústretovosti škôl svedčí aj fakt, že stretnutia sa dejú v rámci hodín literatúry.“

Práve možnosť stretnúť sa osobne s literátmi je jedným z cieľov projektu. Pre študentov to môže znamenať aj ďalší bonus – veď niektorí spisovatelia sú už dnes v čítankách a ďalší sa v nich neskôr určite objavia. „Na maturite sa to môže hodiť, viem to z vlastnej skúsenosti,“ dodáva Hejtmánková, ktorá maturovala „z Litváka“. Práve ním sa projekt začal, ďalšími sú Vilikovský, Kompaníková, Rankov a ďalší.