Pozrite si prvé video z koncertu Led Zeppelin

Film Celebration Day zachytáva unikátny koncert britskej skupiny v Londýne. Prvou zverejnenou skladbou je Kashmir.

31. okt 2012 o 10:05 Oliver Rehák

Volá sa to podľa ich starej pesničky Celebration Day a hoci najskôr to vyzeralo, ze fanúšikovia Led Zeppelin budú oslavovať naozaj iba jeden deň, dopadlo to inak.

V roku 1985 odohrali po dlhej pauze koncert, ktorý bol súčasťou akcie Live Aid a na ktorý by najradšej zabudli. V decembri 2007 sa na pódiu stretli kvôli spomienke na zakladateľa firmy Atlantic Records Ahmeta Erteguna a odohrali dvojhodinovú šou, ktorú chcú teraz pripomenúť vo veľkom štýle.

Led Zeppelin si na spomínanom večere dali záležať, trojica zakladajúcich členov Robert Plant, Jimmy Page a John Paul Jones spolu so synom pôvodného bubeníka Jasonom Bonhamom vytiahla niekoľko najznámejších starých skladieb od Whole Lotta Love, Stairway to Heaven, Black Dog a Rock And Roll až po molové blues Since I’ve Been Loving You.

Ako to znelo a vyzeralo sa môžete presvedčiť v prvom zverejnenom videu z večera.

Do sály sa zmestilo 20-tisíc ľudí, no o lístky mali záujem milióny. Celý večer sa však nahrával na niekoľko HD kamier a tak vznikol projekt Celebration Day, ktorý ponúka záznam v niekoľkých podobách. Dá sa vidieť v kinách (v zozname Slovensko chýba), v polovici novembra vyjde v desiatich rôznych kombináciách CD, DVD, Blue Ray a LP. Film obsahuje iba koncert, ale na bonusovom DVD sú aj zábery z kapelovej skúšky.