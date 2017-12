Nech teraz naše filmy posúdi zahraničie

Do hlavnej súťaže Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa opäť nedostal žiadny slovenský film. Festival však pre našich tvorcov vytvoril vlastnú súťaž Made in Slovakia. Riaditeľ VOJTECH KABÁTH uvažuje, kto si tieto filmy príde pozrieť.

Zaviedli ste súťaž slovenských filmov. Národné prehliadky nie sú na festivaloch veľmi štandardné.

„Práveže mne sa to štandardné zdá. Nenad Dukic, náš programový dramaturg, mi vždy hovorieval: Keď k nám príde zahraničný hosť, nezaujímajú ho filmy, ktoré môže vidieť aj inde. Chce spoznať miestnu kinematografiu. Už sme len rozmýšľali nad tým, či z tejto sekcie urobíme súťaž, alebo len upravíme existujúcu sekciu Made in Slovakia. Rozhodli sme sa pre súťaž. Získali sme dobré spojenectvo so Slovenským filmovým ústavom a v poslednom čase už naozaj je z čoho vyberať. Aj iné naše festivaly by mohli uvažovať o takejto súťaži. Samozrejme, každý slovenský film sa môže uchádzať aj o miesto v hlavnej súťaži.“

Lenže žiadny slovenský film zase v hlavnej súťaži nie je. Ako vám to Nenad Dukic vysvetlil?

„Jeho stanovisko je vždy jednoznačné: Ak film nespĺňa kvalitatívne podmienky na zaradenie do hlavnej súťaže, nedostane sa tam. On je veľmi precízny, vidí a porovnáva množstvo filmov z celého sveta. Okrem toho má v tíme výborného partnera Daniela Vadockého, ktorý má na starosti filmy získať. Veľmi rád sledujem, ako vedia filmy aj tvrdo hodnotiť a často aj v noci, keď som online, vidím, že spolu ešte stále chatujú.“

Hovoríte, že posledné dva roky boli na slovenské filmy bohaté. Ale tie ďalšie už byť nemusia.

„Uvedomujeme si, že to je riziko. Už sme sa pýtali: čo urobíme potom?“

A čo teda urobíte?

„Ak vzniknú len tri dobré filmy, budeme mať v súťaži tri. Ale dúfam a predpokladám, že do takého stavu sa už naša kinematografia nedostane. Vďaka digitálu sú náklady na nakrúcanie nižšie a filmári sa už mohli naučiť, ako získať finančnú aj nefinančnú podporu pri tvorbe a prezentácii filmu.“

Keď vznikla národná cena Slnko v sieti, víťazi sa vyhlasovali práve počas MFF Bratislava. Odvtedy sa ceny posunuli na jarný termín. Neuvažovali ste o tom, že by ste sa namiesto novej súťaže radšej dohodli s akadémiou na nejakom spoločnom postupe?

„Nechceli sme robiť protipól Slnku v sieti ani jeho konkurenta, je to len programové rozhodnutie. Okrem toho, súťaž slovenských hraných a animovaných filmov bude na našom festivale posudzovať medzinárodná porota a verím, že aj pre hostí zo zahraničia to bude zaujímavé.“

O rok akadémia vyhlási svojho víťaza a ten môže byť iný ako váš.

„Práve to môže byť zaujímavé. Keď akadémia chystá Slnko v sieti, zahraničných hostí nepozýva. Je to akcia zameraná na vnútorné prostredie, my sme, naopak, orientovaní smerom von. Ponúkame slovenské filmy pohľadu zo zahraničia.“

Predpokladáte, že tento pohľad bude očistený od vzťahov, ktoré môžu ovplyvňovať rozhodovanie členov akadémie?

„Tomu verím. Medzinárodná porota nebude pri vyberaní víťaza prechádzať cez filter vzťahov, medzi ktorými je ťažké byť objektívny.“

Festival takmer každý rok skúša niečo nové. Považujete sa zodpovedný za to, aby ste spoluvytvárali „filmový priemysel“?

„Festival by nemali tvoriť len projekcie a žúry, na ktoré sa vyberieme po nich. Už sme dokázali prilákať zaujímavých ľudí do porôt, zorganizovali sme niekoľko workshopov a dohodli veľké filmové mená, aby u nás viedli masterclass. Len tá časť 'industry', kde sa stretávajú filmoví profesionáli a vzniká diskusia, nám ešte chýba.“

Cítite podporu aj slovenského producentského prostredia?

„Som rád, že tento rok aktívne spolupracujeme so Slovenským filmovým ústavom, veľká časť prípravy novej sekcie je na nich. Veľa vecí nám pomohli zefektívniť. Ale ak ide o slovenských filmárov... Som skôr opatrný. Už pred dvoma rokmi som stratil ilúzie, keď na festival prišli prednášať Kornel Mundruczó alebo aj Pablo Trapero. Vložili sme do tohto veľa peňazí, energie, času, pripravili dobré promo s dostatočným predstihom – napriek tomu neprišli. Nehovorím, že to bojkotovali, možno boli na vianočných trhoch alebo niekde inde. Každopádne, na festivale neboli. Hádam tvoria.“

Môžu pracovať na vašej novej sekcii.

„Áno, pracujú na nových slovenských filmoch. Chápem, že sú zaneprázdnení, ale aj tak si myslím, že filmári by pri takýchto akciách mali sedieť v prvých radoch. Neformálna diskusia s tvorcami na tejto úrovni môže byť prínosná aj pre nich. Je však niekoľko takých, čo chodia pravidelne, radi a majú záujem rozprávať sa o filme.“

Slovenské filmy nemajú v kinách vysokú návštevnosť. Prečo si myslíte, že práve cez festival na ne budú diváci chodiť?

„Bol som prvý, kto povedal: chlapci, a nevieme tú sekciu urobiť tak, aby sme neobsadili veľa vysielacích časov pre iné filmy? Podarí sa nám na slovenskej kinematografii urobiť návštevnosť? Na konci sa musíme dostať do čísel, ktoré festival zaplatia.“

Alebo aby si nepovedali, že ich ani nechcú vidieť.

„Aj to je klasická reakcia: nevidel som a ani nechcem vidieť. Neviem, ako to dopadne, verím, že dobre. Slovenské filmy budú dostupné aj vo videotéke, tam si ich ľudia môžu aj beztrestne vypnúť.“

Konkurenciu slovenským filmom budú robiť noví víťazi z veľkých festivalov. Máte Ozonov film V dome zo San Sebastianu, aj Kim Ki-dukovu Pietu z Benátok. Čo vám umožnilo získať ich tak rýchlo?

„Mnohé zrýchlilo digitálne premietanie. Z takmer stodesať filmov máme deväťdesiat päť na DCP (Digital cinema package). Pozitívom je, že si to vyžaduje menšie náklady, no má to v sebe aj jedno negatívum. Na digitálne premietanie sú v Bratislave pripravené len multiplexy a pár menších kín. No a výber filmov, ten sme začali finalizovať už v lete a po Benátkach sme ho už len doplnili. Niekedy sme poslali aj sto mailov, kým sme sa dohodli na právach a získali kópiu. Kolegovia odviedli úžasnú prácu, takmer 97 percent z toho, čo sme chceli, sme aj získali. Diváci si isto nájdu ten svoj film.“