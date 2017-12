Pop podľa Alt-J

Víťazom prestížnej hudobnej ceny sa stala mladá skupina, ktorá robí zvláštne pesničky.

2. nov 2012 o 16:35 Oliver Rehák





Ak si chcete urobiť obraz o trendoch na britskej hudobnej scéne, jednou z najlepších možností je sledovať Mercury Prize. Táto cena sa udeľuje od roku 1992 a často ju dostávajú talenty, ktoré sa väčšinou dokážu presadiť aj mimo Británie. Potvrdilo sa to už viackrát – doterajšími víťazmi sú PJ Harvey, Portishead, Pulp, Dizzee Rascal, Franz Ferdinand.

Do zoznamu vo štvrtok v noci pribudlo ďalšie meno. Alt-J nie je žiadny raper, ale štvorica z Leedsu, ktorá okrem šeku na 20-tisíc libier získala ešte väčšiu pozornosť. Študenti výtvarného umenia a literatúry sa dali dokopy v roku 2007. Dlho viac skúšali, než koncertovali, no o to výraznejšie fungovala hneď ich prvá nahrávka v septembri 2011.

Boli na nej len štyri pesničky, no veľmi zvláštne, a to isté sa dá povedať o ich debutovom „celovečernom“ albume An Awesome Wave. Klávesy, dve gitary, bicie, hlasy šmrncnuté folkom, hudba často evokujúca triphopovú či dreampopovú atmosféru, ktorú pretne ťažkotonážny synťákový riff, literárne odkazy v textoch. Album vyšiel v máji, no v lete už odušu koncertovali po veľkých akciách nielen v Británii, zahrali si napríklad aj na belgickom Pukkelpope.

Alt-J boli favoritmi Mercury Prize, hoci mali silnú konkurenciu v spevákovi Michaelovi Kiwanukovi či raperovi Plan B. Tento ročník súťaže priniesol až osem finalistov s debutovými nahrávkami.