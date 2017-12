Andrej Šeban: Najlepšie je hrať každý deň

Gitarista, spevák a skladateľ dal dokopy novú skupinu, s ktorou ho čaká šnúra trinástich koncertov.

5. nov 2012 o 17:32 Oliver Rehák

Už mesiac skúša Andrej Šeban s novým triom. Vo štvrtok vyrážajú na turné.

Dano Špiner, Peter Rusňák, Michal Fedor. Z týchto mien možno poznáte to prvé, ide o klávesistu Kataríny Koščovej, ostatní nie sú príliš známi ani na hudobnej scéne. Ani nemôžu byť, sú len dvadsiatnici.

No čoskoro známi budú. Vytvorili skupinu, s ktorou Andrej Šeban do konca novembra precestuje Slovensko a turné sa uzavrie v Prahe.

Kedy a kde Koncerty turné 8. 11. Trnava , kino Hviezda

, kino Hviezda 9. 11. Banská Bystrica , Divadlo Štúdio tanca

, Divadlo Štúdio tanca 10. 11. Prešov , kino Scala

, kino Scala 11. 11. Michalovce , Zlatý býk

, Zlatý býk 12. 11. Košice , GES club

, GES club 13. 11. Poprad , Dom kultúry

, Dom kultúry 14. 11. Martin , Bar Museum

, Bar Museum 15. 11. Bratislava , DK Zrkadlový háj

, DK Zrkadlový háj 17. 11. Trenčín , kino Hviezda

, kino Hviezda 18.11. Žilina , Dom odborov

, Dom odborov 19.11. Nitra , Staré divadlo

, Staré divadlo 27. 11. Nové Mesto nad Váhom , Blue Note

, Blue Note 30.11. Praha, Kaštan

Mesiac skúšok, tri týždne koncertov

Po osemročnom sólovom hraní sa pokúsil dať dokopy opäť skupinu. Prvý pokus s overenými spoluhráčmi nevyšiel, tak to skúsil s mladými: „Bubeníka Miša Fedora s Danom Špinerom som spoznal pri hosťovaní v programe Henryho Tótha. Bolo tam dosť času, zahrali sme si a páčilo sa nám to. Basáka Petra Rusňáka som mal vyhliadnutého dávnejšie v skupine Nu’clear trio,“ vraví gitarista, ktorý sa po dlhej pauze opäť stal kapelníkom.

Novú zostavu si pochvaľuje: „Skúšali sme mesiac osem hodín denne. Z ich strany je to veľký výkon, dochádzajú vlakom, bývajú kade-tade.“

Osemhodinové skúšky pôsobia rovnako neuveriteľne ako trinásť koncertov za polovicu mesiaca. Líder je spokojný, aj keď tvrdí, že na to, aby išiel človek na pódium s pocitom veľkej istoty, by potreboval ešte dvakrát toľko času.

No turné sa nebojí: „Hrať každý deň je to najlepšie. S každým koncertom sa kapela dostáva do lepšieho stavu.“

Ďalšie prekvapenia

Väčšinu ľudí asi najviac zaujíma, čo zaznie. Vo videu, ktoré propaguje turné, je inštrumentálka s citátom Michaela Jacksona: „Hodil sa mi do akordov, možno príde aj na iné citáty. Ale viac zaznejú pesničky než inštrumentálky. Základ tvoria albumy Bezvetrie a Časozber, v značne pozmenenej podobe. Nenútil som chalanov, aby to hrali presne tak, ako to bolo nahraté. A vytiahneme aj úplne nové veci, s ktorými by sme začiatkom nového roka chceli ísť do štúdia a je tam dosť priestoru na improvizácie. Nechajte sa prekvapiť.“

Dve DVD

Generačné ani iné rozdiely sa neriešia, pripomína to model práce Milesa Davisa v jeho poslednom období, keď sa obklopoval mladými hráčmi. „Rád by som s touto zostavou vydržal čo najdlhšie, len tak sa dá niekam dostať. Chalani sú oveľa mladší než ja, ale už teraz sú výborní hudobníci.“

Že turné vzniklo, je zásluha niekoľkých vecí a ľudí. Zoznam je dlhý, obsahuje napríklad poskytnutie zvukovej aparatúry zdarma. Do konca roka ešte vyjde DVD s dokumentom o Andrejovi Šebanovi a druhý diel jeho gitarovej školy.