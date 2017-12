Vypočujte si nový album kapely Green Day. Je to aj pocta Amy Winehouse

6. nov 2012 o 17:05 Michal Durdovanský

Ponúkame vám exkluzívny pre-stream novinky Green Day s názvom ¡Dos!, ktorá vyjde 9. novembra.

Po dvoch pompéznych nahrávkach American Idiot a 21st Century Breakdown na to Green Day opäť idú pekne od podlahy. Dosť bolo rockových opier, partia štyridsiatnikov sa zjavne rozhodla vrátiť do garáže, ku svojim obľúbeným vzorom Ramones, The Clash či Buzzcocks.

Aj keď skladby určite nedosahujú mladícku dravosť ani vnútorné napätie z prelomového albumu Dookie (1994) či chuť experimentovať z výbornej nahrávky Nimrod (1997), výskyt silných nápadov je už o niečo nižší a žiadna zo skladieb nie je úplnou tutovkou, akými boli American Idiot alebo Basket Case, Green Day majú ešte stále čo ponúknuť.

Album ¡Dos! ponúka trinásť skladieb, tá posledná je venovaná speváčke Amy Winehouse, ktorá vlani v lete zomrela vo veku 27 rokov. Prvým singlom je pesnička Stray Heart, ktorej videoklip uvidíte u nás v slovenskej premiére dnes.

Záverečný diel trilógie ¡Tré! bol pôvodne naplánovaný na polovicu januára, no termín sa posunul na 11. december. Skupina tým chce vynahradiť fanúšikom zrušenie koncertného turné, ktoré malo byť do konca roka. Spevák Billie Joe Armstrong však musel ísť na odvykaciu kúru. „Cítime sa nepríjemne pre odložené turné. Chceme to vynahradiť tým, že dostanete nový album skôr,“ napísali Green Day na svojom webe.