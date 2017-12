Filmové premiéry na tento týždeň

Cigáni idú do volieb, Cililing a tajomstvo krídiel, End of Watch, Lovci hláv.

7. nov 2012 o 16:35 aš

Z filmu Cigáni idú do volieb.(Zdroj: RTVS)

Tento týždeň idú do kín filmy:

Cigáni idú do volieb

72 minút, SR-ČR 2012

Scenár: Jaroslav Vojtek, Tomáš Kaminský. Réžia: Jaroslav Vojtek. Kamera: Jaroslav Vojtek, Noro Hudec, Tomáš Stanek, Ján Meliš. Strih: Terézia Mikulášová, Peter Harum. Hudba: Kokavakére Lavutára alias Sendreiovci. Účinkujú: Vlado Sendrei, Jana Sendreiová, Jaro Berky a ďalší.

Premiéra 8. novembra 2012

Dokumentárny film Jaroslava Vojteka (Hranica) rozpráva o pokuse rómskeho lídra Vlada Sendreia a jeho volebného tímu vyhrať v politickom boji na Slovensku. PríbehVlada Sendreia je zároveň moderným osudom slovenského Róma 21. storočia. Z bývalého bitkára, jedného z Cigánov, stojacich v rade na podporu, sa postupne stala spoločensky aktívna osobnosť v treťom sektore, kultúre, vo futbalovom hnutí. Dnes je autoritou nielen vo svojom domácom spoločenstve, ale i významným reprezentantom kraja, rodnej Kokavy nad Rimavicou, známym aj vďaka vystúpeniam jeho kapely Kokavakére Lavutára alias Sendreiovci.

video //www.youtube.com/embed/VZ1gRYn_gBI

Cililing a tajomstvo krídiel

Tinker Bell: Secret of the Wings, USA 2012, 76 minút

Scenár: Bobs Gannaway, Peggy Holmes, Ryan Rowe, Tom Rogers. Réžia: Bobs Gannaway, Peggy Holmes. Výtvarník: Chris Oatley. Hudba: Joel McNeely. V originálnom znení účinkujú: Lucy Hale, Timothy Dalton, Anjelica Huston, Mae Whitman, Lucy Liu a ďalší. V slovenskom znení: Jana Wagnerová, Lucia Molnárová, Juraj Predmerský, Igor Adamec, Soňa Norisová, Zuzana Kapráliková, Kamila Magálová a ďalší. Réžia slovenského znenia: Juraj Černý.

Premiéra 8. novembra 2012

Ostrieľaný disneyovský režisér krátkych filmov, seriálov a videofilmov Bobs Gannaway (Stitch! The Movie) spolu s choreografkou a scenáristkou Peggy Holmes (The Little Mermaid: Ariel's Beginning) režírovali v produkcii Johna Lassetera celovečerný digitálne animovaný film o zvončekovej víle Cililing (v origináli Tinkerbell), známej z príbehov Petra Pana. V origináli animovaným hrdinom prepožičali hlasy Timothy Dalton, Anjelica Huston a Lucy Liu.

video //www.youtube.com/embed/_gcCorbZ6Mw

End of Watch

End of Watch, USA 2012, 109 minút

Scenár a réžia: David Ayer. Kamera: Roman Vasyanov. Strih: Dody Dorn. Hudba: David Sardy. Účinkujú: Jake Gyllenhaal, Michael Peña, Natalie Martinez, Anna Kendrick, America Ferrera, Cody Horn, Frank Grillo, David Harbour, Kristy Wu, Maurice Compte a ďalší.

Premiéra 8. novembra 2012

David Ayer sa presadil ako scenárista (Training Day, U-571, Rýchlo a zbesilo, Jednotka rýchleho nasadenia), ktorý začal režírovať (Drsné časy, Králi ulice). Názov jeho novinky je prevzatý z policajných služobných protokolov a znamená „koniec služby“. Pri cestnej kontrole zabaví dvojica losangeleských policajtov (Jake Gyllenhaall a Michael Peňa) zbrane a peniaze. Netušia, že patrili gangu, ktorý ich za to odsúdil na smrť. Film s neveľkým rozpočtom 7 miliónov dolárov sa zaskvel na festivaloch v Toronte a Londýne. Získal si aj priazeň kritikov, ktorí oceňujú predovšetkým autentickosť a skvelé herecké výkony hlavných hrdinov.

video //www.youtube.com/embed/mf2K9GzgiF0

Lovci hláv

Hodejegerne, Nórsko-Dánsko-Nemecko 2011, 100 minút

Scenár: Lars Gudmestad, Ulf Ryberg. Réžia: Morten Tyldum. Kamera: John Andreas Andersen. Strih: Vidar Flataukan. Hudba: Trond Bjerknes, Jeppe Kaas. Účinkujú: Aksel Hennie, Synnøve Macody Lund, Nikolaj Coster-Waldau, Julie Ølgaard, Baard Owe, Eivind Sander a ďalší.

Premiéra 8. novembra 2012

Nórsky režisér Morten Tyldum (Utópia – najviac ľudí žije v Číne, Kamoši), nášmu publiku známy aj z festivalov v Karlových Varoch a Bratislave, siahol po rovnomennej predlohe svetoznámeho nórskeho autora kriminálnych románov Jo Nesbø z roku 2008, ktorú vlani vydal v slovenskom preklade Ikar pod názvom Lovci mozgov. Film nakrútil s producentmi úspešnej Trilógie Millenium. Hlavnou postavou je vyhľadávač talentov Roger Brown, ktorý si na svoj pôžitkársky život „privyrába“ krádežami umeleckých diel. Keď narazí na Clasa Greva, zdá sa, že je to dvojnásobná výhra: skvelý kandidát je zároveň majiteľom vzácneho Rubensovho obrazu. V súčasnosti sa pripravuje hollywoodsky remake.