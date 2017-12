Čo pozeráme: Six feet under

Je to príbeh o americkej rodine, ktorá riadi svoj malý podnik. Ťažko povedať, či si tým plní svoj životný sen. Tým podnikom je totiž pohrebníctvo.

7. nov 2012 o 16:46 Jana Németh, Jana Močková

Do domu, v ktorom býva, jej stále privážajú mŕtve telá, v obývačke jej vyplakávajú cudzí pozostalí, konajú sa tam posledné rozlúčky, stenu zdobia krásne vyleštené truhly a všade voňajú kvety smútočných kytíc.

Možno ten seriál poznáte, napokon, nie je najnovší. Posledná piata séria Six Feet Under sa dokrútila ešte pred siedmimi rokmi pod hlavičkou HBO. No nech je akokoľvek neaktuálny, stále je asi najlepší, aký som videla. Kdekto by mohol namietať, napokon, priznávam, že nie som seriálový fanúšik, skôr opak. No napriek tomu, či práve preto ma tento jeden úplne dostal.

Je taký zvláštne obyčajný – hovorí o vzťahoch. O vzťahoch medzi súrodencami, medzi rodičmi a deťmi, medzi partnermi. Nie je prvoplánový ani povrchný, hoci premyslený. Je v ňom všetko, čo by diváka mohlo pri obrazovke udržať: láska, sex, nevera, deti a smrť. Tou sa vlastne začína každá epizóda. Six Feet Under je znepokojujúco otravný aj ohromne vtipný, trochu bizarný a stále veľmi blízky všednej realite. Až je ťažko uveriť, že je to vlastne seriál.