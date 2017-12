Nič také intenzívne doteraz nezažil

Mladý gitarista David Kollar strávi najbližšie dni nezvyčajnou sériou koncertov.

9. nov 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Eivind Aarset a John Scofield patria medzi najznámejších súčasných gitaristov. Obaja sa v týchto dňoch chystajú na Slovensko a na ich koncertoch sa objaví David Kollar. Okrem toho za jediný týždeň stihne ešte dve iné vystúpenia s ďalšími zahraničnými hudobníkmi.

„Ešte som nezažil nič také intenzívne a musím to rozchodiť,“ hovorí David Kollar. Myslí tým na najbližšie dni, v ktorých ho čaká niekoľko koncertov. Dosť nezvyčajných koncertov.

Maďarsko a Nórsko

Dnes je na ceste do Budapešti. Na letisku vyzdvihne nórskeho gitaristu Eivinda Aarseta. V lete bol za ním v Osle, nahrali štyri hodiny hudby a dostal ponuku zahrať si s jeho kapelou. Stane sa to zajtra na festivale Jazz for Sale v Košiciach.

„Najprv zahrá Eivind s kapelou, potom v duu so mnou a na záver hráme obaja s jeho kapelou. Bude to celé improvizované. Eivind povedal, že to urobíme priamo na pódiu, že to tak chce a nebude to problém,“ hovorí David Kollar. „Je to vlastne kapela trubkára Nilsa Pettera Molvaera, čo je pre mňa ďalšia výzva.“

Nejde len o jediný večer. Rovnaká zostava muzikantov 21. novembra cestuje do Prahy a mladý Prešovčan si ešte možno zahrá aj v Mníchove. „Eivind má so mnou plány na ďalší rok, bude hosťovať v projekte Artrance.“

Už v nedeľu sa David Kollar stretne s renomovaným maďarským bubeníkom Gergom Borlaiom, aby si pripravili program na koncert v Ostrave, v utorok ich čakajú v Bratislave.

S americkou legendou

Aj toto je špeciálna záležitosť. V klube Babylon sa dvojica postaví na pódiu pred Johnom Scofieldom. Takto rýchlo prepnúť do iného hudobného sveta sa vraj dá, no určite to bude náročné (aj pre cestovanie stoviek kilometrov). Lenže šanca ukázať sa pred americkou gitarovou legendou neprichádza každý deň, a tak sa rozhodli nečakanú ponuku využiť.

„Problém je jediný, oba projekty sú pre mňa dôležité a idú krátko za sebou. Pre Scofielda si chystáme krátky a úderný playlist. Neuvažujem o žiadnom špeciálnom prekvapení, ale budem hrať na gitare od Ruda Sivčáka, ktorá má zabudovaný mikrofón v tele. To ho možno prekvapí,“ vraví s úsmevom David Kollar. „Jeho album Überjam som počúval veľmi dlho. Scofield je jeden z najlepších gitaristov na svete. Jeho frázy sú úžasné.“

Rovno z Bratislavy sa presunie domov do Prešova, kde im s Gergom Borlaiom bude patriť celý večer v klube Christiania.

Filmy aj Lenka Dusilová

A to ešte stále nie sme na konci. V sobotu Davida Kollara čaká ďalší nezvyčajný večer v ďalšom meste, v spoločnosti poľskej speváčky Indie Czajkowskej. „Oscar city je filmový festival v meste Sabinov, kde bol nakrútený Obchod na korze. Budeme tam s Indiou hrať k upravenej verzii tohto oscarového filmu. Teším sa aj na rozhovory s režisérmi s ktorými spolupracujem.“

S filmármi už mladý gitarista spolupracuje dlhší čas. Popri prípravách na intenzívnu sériu koncertov stihol dokončiť hudbu k dokumentu Strach a napätie v slovenskom filme.

A ešte jedno známe meno je v jeho kalendári na tento mesiac. Na 20. novembra je pozvaný do Prahy na koncert Lenky Dusilovej, na ktorý si tiež berie so sebou gitaru.