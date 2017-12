Básnické nápady teraz končia v službách kapely

Ako tvorím / Vlado Janček, básnik a dramatik

9. nov 2012 o 11:25 Alexander Balogh

Tá kapela sa volá Saténové ruky a momentálne jasne vedie v rebríčku umeleckých aktivít Vlada Jančeka. "S Braňom Bebem Bezákom a Marekom Babušiakom sme za poldruha roka mali asi dvadsať koncertov, napríklad aj na festivaloch Pohoda či Štyri živly, a v Rádiu FM nám hrajú už druhý singel," teší sa absolvent dejín umenia na Trnavskej univerzite, "ale písať si pred či za meno, že som hudobník, by bolo prehnané".

No vzápätí sa na muzikantské hobby zvrtne reč aj vtedy, keď sa spomenú jeho dve úspešné knižky Motýľov a Kocúrov, plné čarovných básničiek ("Celou cestou do lesa, strašne išlo dobre sa, celou cestou z lesa, strašne išlo zle sa. Keď je jedným dobre, iní majú smolu, horár ide hore, dolár ide dolu"), a padne otázka, či chystá aj tretiu. "Pravda je taká, že teraz väčšinu básnických nápadov rozviniem a využijem v textoch pre našu kapelu. Práve na nich je postavená jedna tvár skupiny, tá pokojnejšia, zadumanejšia. Ale vieme byť aj hlasnou kapelou, vychádzajúcou z britskej scény, radi si zahráme divoké veci."

Takže ak aj momentálne nie je na obzore voľné pokračovanie spomenutých knižiek, poézia je pre Vlada Jančeka stále aktuálnou múzou. "Nedávno som zdedil po tete starý písací stroj, možno už aj storočný, a písanie na ňom je nečakane inšpiratívne. Do toho zhodou okolností nedávno vyšla úžasná kniha vizuálnej poézie Milana Adamčiaka a cítim, že spojenie dvoch nových impulzov smeruje u mňa práve k takémuto druhu tvorby." A poézii sa sporadicky venuje aj ako prekladateľ, spolu s Evou Andrejčákovou predstavili slovenským čitateľom napríklad básne maďarských autorov Dániela Varróa či Endreho Kukorellyho.

Prozaickejšia je, naopak, jeho práca v reklame, "je to vážna tvrdá robota, hoci mnohí majú o nej romantickú predstavu". Nič na tom nemení ani fakt, že Janček tam pôsobí ako "priemyselný básnik", citujúc jednu repliku z Divadla Járy Cimrmana.

"Nechcem však opustiť ani svet dramatickej tvorby," hovorí autor viacerých divadelných a rozhlasový hier. Chystá text do súťaže Dráma, v ktorej pred piatimi rokmi zvíťazili spolu so Zuzou Ferenczovou s hrou Solitaire.sk. "Chce to však čas, rovnako ako moja ďalšia dlhodobá ambícia, ktorou je písanie detských textov. Dvojročný syn je veľkou motiváciou."