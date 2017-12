MFF Bratislava - víkendové tipy SME

Čo sa oplatí vidieť dnes a zajtra na filmovom festivale? V Dome, Camino, Ja a ty, Ty kokso!, Deti Sarajeva, Stav šoku.

9. nov 2012 o 15:28 Kristína Kúdelová

Čo sa oplatí vidieť dnes a zajtra na filmovom festivale v Bratislave.

Sobota

V Dome

17.30 Eurovea

Máme viac možností v skutočnom živote alebo by bolo lepšie vyskúšať život z literatúry? O tvorivých možnostiach a pochybnostiach rozpráva francúzsky režisér Francois Ozon (Bazén, 8 žien, Ricky) v novom filme, ktorý na konci septembra zvíťazil na prestížnom festivale v San Sebastiane. Veď si aj za predlohu zobral španielsku hru Chlapec z posledného radu.

video //www.youtube.com/embed/cXlkYgLV-HU

Camino

18.00 Lumiere

Slovo Camino poznáme skôr z pútnickej cesty do Compostely. V najlepšom španielskom filme 2009, je však menom dievčatka, ktoré svoj život i chorobu vníma cez silnú kresťanskú výchovu. Keďže je však Jesus - Ježiš v Španielsku celkom bežné meno, jedného môže stretnúť aj medzi spolužiakmi.

video //www.youtube.com/embed/XRiJcv4_mok

Ja a ty

21.00 Eurovea

Režisér filmov Konformista či Posledné tango v Paríži by už dnes mohol aj oddychovať, najmä keď už je na vozíčku. Ale nie, on naopak plánuje ešte nakrútiť film v 3D. V tomto prípade zvolil ešte klasický postup a nakrútil film o mladom chlapcovi, ktorý by sa aspoň na týždeň rád skryl pred zvyškom nervóznej rodiny. A možno aj pred dospievaním.

video //www.youtube.com/embed/CYdCVH0KHCI

Nedeľa

Ty kokso!

14.00 Eurovea

Berlín sa už pred niekoľkými rokmi dostal v očiach Európanov do pozície takmer akéhosi mýtického mesta. Jeho všemožné alternatívne možnosti však asi vníma trochu inak ten, čo sa cíti ako lúzer. Režisér Gerster bol asistentom pri nakrúcaní komédie Good bye, Lenin! (2003), s filmom Ty kokso! sa dostal do hlavnej súťaže bratislavského festivalu.

video //www.youtube.com/embed/OHrZtRt5EKc

Deti Sarajeva

17.30 Eurovea

Režisérky z bývalej Juhoslávie ešte stále reflektujú dôsledky vojny a jej prejavy v rodine. Pred pár rokmi zvíťazila na Berlinale dráma Grbavica Jasminy Žbanič, teraz prichádzajú Deti Sarajeva. Režisérka Aida Begic ich úspešne odpremietala v máji v Cannes. Bol to jeden z tých smutnejších filmov z festivalového programu.

video //www.youtube.com/embed/xSKhfDVF7S8

Stav šoku

21.00 Eurovea

Vysoké socialistické vyznamenanie priviedlo poctivému slovinskému robotníkovi duševné problémy. Skončil v nemocnici a kým sa tam zotavuje, v krajine sa zmení režim. Skutočné duševné problémy môžu len začať. Komédia využíva absurditu nového spoločenského vývoja. Je nakrútené s nostalgiou, ale už aj so slobodným duchom.