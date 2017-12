Tommy Emmanuel sa vracia do Košíc

Virtuóz považovaný za najtechnickejšieho gitaristu na svete si znovu zahrá na Slovensku.

9. nov 2012 o 15:11 Mikuláš Jesenský

Gitarové štandardy z oblasti folku, bluesu, rocku, jazzu, aj vlastné skladby Tommyho Emmanuela zaznejú na jeho koncerte cez víkend.

KOŠICE. „Je to najväčší gitarista akého som kedy videl,“ vystrúhal pred pár rokmi poklonu Tommy Emmanuelovi gitarový mág Eric Clapton. Pre Briana Maya z Queen je hra tohto Austrálčana ovenčeného tromi platinovými platňami a dvomi nomináciami na ocenenie Grammy najlepší inštrumentalista roka príkladom, čo všetko sa dá z gitary dostať.

Tommy Emmanuel, považovaný odborným magazínom The Guitar Player za najtechnickejšieho hráča na svete, opäť prichádza do Košíc. Svojím unikátnym štýlom hry, ktorý nazval „finger style“, si presne pred piatimi rokmi podmanil Košičanov.

„Mal som jedenásť, keď som prvýkrát počul nahrávku fenomenálneho gitaristu Cheta Atkinsa. A bol som z nej úplne hotový. Ten chlap dokázal z nástroja vyťažiť neskutočné tóny a zvuky, všetko to skĺbiť, dať tomu srdce a dušu. Na starej ošúchanej gitare si robil sprievod, basu, bicie! Bola to pre mňa najväčšia škola,“ povedal vtedy pre SME samouk, ktorý s gitarou spáva od štyroch rokov, no napriek tomu nepozná ani noty.

Repertoár Tommy Emmanuela tvoria gitarové štandardy z oblasti folku, bluesu, rocku, jazzu, ale aj vlastné skladby. V žánrovej nevyhranenosti je však absolútne vyhranený. Jeho bravúrna technika nie je samoúčelnou exhibíciou, virtuózne majstrovstvo naplno dáva do služieb hudby, ktorú rozdáva po celom svete.

Tommy Emmanuel bude koncertovať v nedeľu o 19.00 h v Kresťanskom centre AC na Bratislavskej 1 v Košiciach.