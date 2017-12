Spevák Mark Lanegan: Hitparády ma nevzrušujú

Nemá taký „chrapák“ ako Tom Waits, ale tiež ho okamžite spoznáte. Aj cez telefón znie jeho hlboký hlas elektrizujúco. O týždeň ho uvidíme naživo v Bratislave.

11. nov 2012 o 15:27 Oliver Rehák

Nemá taký „chrapák“ ako Tom Waits, ale tiež ho okamžite spoznáte. Aj cez telefón znie jeho hlboký hlas elektrizujúco. No MARK LANEGAN, jeden z najzaujímavejších spevákov na scéne od prelomu 80. a 90. rokov, toho nenarozpráva veľa. Patrí medzi hudobníkov, ktorí veria, že všetko podstatné je v hudbe a textoch. Dvadsiateho novembra ho čaká debutový koncert na Slovensku.

Viete, že ste prvým spevákom z éry grunge, ktorý príde na Slovensko?

„Vážne? To sa mi často nestáva.“

Zo všetkých známych kapiel z 90. rokov u nás hrali zatiaľ iba Alice in Chains, ale už bez pôvodného speváka Layna Stayleho.

„Mám ich rád, ale bez neho je to už iná skupina.“

Spolu s ním ste spievali aj v kultovom projekte Mad Season. Je pravda, že sa chystáte znovu nahrávať?

„Budúci rok má vyjsť reedícia albumu Above a v boxe budú okrem koncertných nahrávok aj pesničky, ktoré ešte nik nepočul.“

Aká to je hudba?

„Veľmi podobná. Sú to totiž staré veci, niekoľko nápadov, ktoré kapela nestihla dokončiť pre problémy Layna a basáka Johna Bakera Saundersa.“

video //www.youtube.com/embed/SJKvE3tMIPs

Prečo život toľkým hudobníkom z vašej generácie zničili drogy?

„Ja som im prepadol ešte ako tínedžer, zavreli ma a musel som ísť na odvykaciu kúru. Layne a Kurt Cobain k nim prišli neskôr, keď sa museli vyrovnať s obrovským tlakom. Jeden deň hráte v klube kamarátom, zrazu stojíte pred tisíckami ľudí a všade o vás píšu.“

Neprekážalo vám, že kým Nirvana, Pearl Jam a Alice in Chains sa stali štadiónovými skupinami, vy so Screaming Trees ste zostali trochu v tieni?

„Hitparády ma nikdy nevzrušovali. Muzikanti v Seattli boli vždy komunitou kamarátov, neriešili sme to. Mali sme tiež svojich fanúšikov, a to nám stačilo. Väčšina z nás mala rôzne aktivity, ja som si robil sólové albumy.“

Na debutovom hosťujú Kurt Cobain aj jeho basgitarista Chris Novoselic.

„Hej, boli sme dobrí priatelia a ešte neboli takí slávni. Pesničku Where Did You Sleep Last Night? hrali neskôr na Unplugged koncerte.“

Chýbajú vám Kurt a Layne?

„Samozrejme. Komu by nechýbali?“

Bubeník Dave Grohl po Nirvane založil kapelu Foo Fighters, vy ste začali hrávať v existujúcich Queens of Stone Age, hoci ste mali už tri sólové nahrávky. Ako to vlastne vzniklo?

„Ich kapelník Josh Homme chvíľu hral v Screaming Trees. Spriatelili sme sa a chcel som si vyskúšať, aké to je, keď nie ste frontman, ale obyčajný člen kapely.“

S nimi ste nahrali niekoľko albumov, no robili ste aj s množstvom ďalších muzikantov od speváčky Belle & Sebastian Isobel Campbellovej až po novú pesničku s Martinou Topley-Bird a členmi Massive Attack. Podľa čoho si vyberáte, do čoho idete?

„Ak mám čas, rád si zaspievam s kýmkoľvek.“

Predchádzajúci sólový album Bubblegum má dlhý zoznam hostí, na aktuálnom Blues Funeral ich je minimum a okrem gitár tam znie dosť elektroniky. Taký bude aj koncert?

„Len málokedy sa podarí preniesť celý album naživo, tak ako ste ho nahrali. Povedal by som, že budeme hrať pesničky z toho albumu, ktorý niektorým ľuďom pripadá temný.“

A nie je?

„Uvidíte.“