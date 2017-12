Večer gitarovej mágie

Austrálčan Tommy Emmanuel v Košiciach opäť presvedčil, že patrí medzi najväčšie svetové osobnosti medzi gitaristami.

12. nov 2012 o 15:39 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. Keď na jeho koncerte privriete oči, počujete skvelo zohratú partiu výnimočných inštrumentalistov. A keď ich otvoríte a vo farbe svetiel vidíte osamelú siluetu charizmatického muža s obdratou španielkou v rukách, neodbytne sa vás zmocnia pochybnosti, či citlivá sprievodná gitara, dravá basa a dokonalé bicie nejdú z playbacku.

Austrálčan Tommy Emmanuel v nedeľu večer v Košiciach opäť presvedčil, že patrí medzi najväčšie osobnosti svetového gitarového neba. Nebyť štyroch prídavkov po dvoch hodinách totálneho nasadenia, jeho fanúšikovia z celého Slovenska by aplaudovali vo vypredanej sále hádam doteraz. „Záujem a atmosféra mi vyrazili dych. Všetkých 850 lístkov sme do posledného predali. Dokonca som musel pridať nejaké stoličky,“ hovorí organizátor koncertu Tomáš Szabados.

Strhujúce Guitar Boogie, po ktorom v minulosti siahli Eric Clapton, Jeff Beck a Jimmy Page, úžasne zaranžovaná zmes beatlesoviek či balada Michelle, romantický Blue Moon, ktorú vytlačila na vrchol americkej hitparády Billie Holiday, legendárna gitarová hymna Classical Gas, ktorú preslávili Jimi Hendrix alebo Jose Feliciano, dostávajú v jeho podaní ďalšie netušené rozmery.

Ľahkosť a samozrejmosť s akou dokáže do krajnosti využiť možnosti ozvučenej klasickej gitary jednoducho dostanú každého. Tajomstvo je v jeho jedinečnej technike a výnimočnom feelingu. Naraz hrá všetkými desiatimi prstami. Vďaka „finger picking“, teda štýlu, ktorý prevzal od svojho učiteľa, legendárneho Cheta Atkinsa, a zdokonalil ho až po hranicu (ne)možného.

„Je to jednoduché. Palcom hráte basu, prstami sólo a doprovod. Musíte začať veľmi, veľmi pomaličky. A potom to miliónkrát opakovať. Keď máte pocit, že to ovládate a dali ste do toho kus seba, môžete vyjsť na pódium,“ usmieva sa nesmierne skromná hviezda.

Pred piatimi rokmi prvýkrát vystúpil v Košiciach. Bola to jeho celoslovenská premiéra. Odvtedy si u nás našiel široký okruh fanúšikov. „Čo som robil päť rokov? Kúpil som si dve nové gitary, trochu som cvičil, venoval sa rodine, deťom, naučil som sa zdravo stravovať, a hral som,“ hovorí pre SME večne usmievavý chlapík.

Nositeľ troch platinových platní, dvoch nominácií na ocenenie Grammy, považovaný odborným magazínom The Guitar Player za najtechnickejšieho hráča na svete, v minulosti ročne absolvoval približne tristo koncertov ročne. „Musel som trochu spomaliť,“ hovorí pri spomienke na zbesilé životné tempo.

Tommy Emmanuel dnes ozdobí Jazzový festival v Madride, pozajtra hrá v Barcelone, vo štvrtok na XV. Ročníku festivalu Gitarou naprieč žánrom v Prahe, do konca roka ešte absolvuje šnúru v Nemecku a Švajčiarsku.