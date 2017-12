Elektronický grunge sa vracia

V roku 2005 bola skupina Garbage hlavnou hviezdou festivalu Pohoda, cez víkend hrá v Bratislave.

12. nov 2012 o 16:50 Michal Durdovanský

O úvod večera sa postará domáce ženské trio The Cubes.

Písať o Garbage a aspoň okrajovo sa nezmieniť o Nirvane je takmer nemožné. „To, že Nirvana bude mať taký megaúspech, som vôbec netušil. Zaujímal som sa iba o to, aby to znelo dobre,“ povedal v rozhovore pre SME na Pohode v roku 2005 bubeník Garbage Butch Vig. Práve on produkoval prelomový album Nirvany Nevermind v roku 1991.

Neskôr sa už ako ostrieľaný producent (Sonic Youth, The Smashing Pumpkins) rozhodol spojiť s ďalšími dvoma Američanmi z „fachu“ Stevom Markerom a Dukom Eriksonom. Príbeh Nirvany rámcoval aj skompletizovanie zostavy so škótskou speváčkou Shirley Mansonovou, ktorá vtedy pôsobila v kapele Angelfish. V deň ich prvého stretnutia v Londýne sa totiž Vig dozvedel o samovražde Kurta Cobaina.

video //www.youtube.com/embed/lLY0X_eY3OY

Grunge bol mŕtvy a keď v roku 1995 debutovali eponymným albumom, priniesli vlastnú víziu tohto gitarového štýlu, obohatenú o rôzne sample a elektroniku. Album priniesol hity ako Stupid Girl, ktorý sampluje bicie a basgitaru od The Clash, Wow alebo Only Happy When It Rains. Rovnako ako premenlivá hudobná zložka sa pre kapelu stal príznačný občas až apatický, no značne sarkastický prejav Shirley Mansonovej.

Po treťom albume Beautiful Garbage (2001) prišla kríza. Pre zdravotné problémy a kvôli rodinám sa skupina takmer rozpadla. Garbage si odvtedy dali ešte dvakrát pauzu, problémy sú už zažehnané. Po dlhom čase vraj vytvorili album „len tak“. Atmosféru priblížil Steve Marker: „Necítili sme žiadny tlak, lebo nemáme vydavateľa a rovnako od albumu sme nemali žiadne očakávania.“

Aktuálnu nahrávku Not Your Kind Of People predstavia už túto nedeľu 18. novembra v bratislavskom NTC. Podobne ako na nedávnom koncerte The Cranberries večer opäť otvorí Katarína Knechtová. Tentoraz so skupinou The Cubes, kde hrá na bicie.