Ako sa dá pozerať na vlasť?

Chceli by ste sa previezť balónom alebo sa hojdať na obrovskej hojdačke nad Dunajom? Ak sa kamarátite so správnymi výtvarníkmi, nemal by to byť problém.

13. nov 2012 o 17:23 Juraj Čarný, autor je teoretik umenia

Anton Čierny (spolupráca Pavlína Fichta Čierna) – A zotrvať v pocite, 2012, video 7 min.(Zdroj: PGU)

Písmo: A - | A + 1 0 Performer, sochár, videoumelec a pedagóg Anton Čierny (1963) predstavuje v Považskej galérii umenia svoju novú tvorbu pod patetickým názvom Vlasť - Homeland. „Vlasť je však pomerne neuchopiteľný konštrukt a býva formulovaný vždy jedinečným videním konkrétneho jedinca. Autor sa nesnaží zaujímať definitívne stanoviská, naopak – ponúka skôr návody alebo vytvára uhly pohľadu, ako na tento fenomén nazerať,“ píše kurátorka Mira Putišová­ Sikorová. Anton Čierny nás na výstave naučí rozoberať samopal, ale aj stavať obrovskú hojdačku. Zavesíte si ju z mosta nad riekou, ideálne s výhľadom na Bratislavský hrad. Adrenalínový zážitok z hojdania pod Starým mostom autor zaznamenal na videu. Jeho hojdačka, ktorú zrejme zanechal pre radosť verejnosti, však nezostala na mieste dlho - na podnet bulváru ju zlikvidovala polícia. Autor svoj vzťah k vlasti berie vážne a na výstave predstavuje aj krajinu, ktorú sám vytvoril. Nachádza sa na hranici s Maďarskom na rieke Ipeľ pri obci Selešťany. Táto fiktívna krajina sa volá Organela. Malý „ostrov“ je meandrom obkoleseným takmer zo všetkých strán riekou a hranicou s Maďarskom. Na tomto mieste organizoval vyhliadkové lety balónom s možnosťou pozorovať Organelu z výšky a vidieť tak veci z iného pohľadu. Anton Čierny: Praktizovanie podobností, 2012, video 9 min 48 sec, objekt. Viac o Čiernom sa dá dozvedieť aj z čerstvo vydanej monografie od Zory Rusinovej, Daniela Grúňa a Miry Putišovej­ Sikorovej. Považská galéria umenia sa v 90. rokoch stala prototypom Múzea súčasného umenia spĺňajúceho najvyššie medzinárodné štandardy. Riaditelia Alex Mlynáčik a Katarína Rusnáková s kurátorom Radislavom Matuštíkom vybudovali dobre fungujúce múzeum a lokálnemu publiku prinášali to najkvalitnejšie z domácej, ale aj medzinárodnej umeleckej scény. Výstava Antona Čierneho je pozitívnym pokračovaním tejto línie. Nekoncepčné vedenie galérie v súčasnosti však dokumentuje druhá aktuálna výstava - Pocta Vladimírovi Kompánkovi. V koncepcii Márie Horváthovej predstavuje salónne bezbrehý výber autorov, ktorí svojou tvorbou do profilu PGU nepatria a pravdepodobne by sa im nepotešil ani sám Kompánek. Anton Čierny: Hraničné série – Organela, 2009 – 2012, video 11 min 18 sec.