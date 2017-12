Čím je starší, tým je lepší. Gitarista John Scofield

Na Slovensku hral už dvakrát, naposledy dokonca s rovnakými spoluhráčmi, ale bolo to iné a bolo to výborné.

14. nov 2012





Kým pri rockeroch to býva s vekom skôr horšie, u džezmenov je to opačne. Potvrdil to aj utorkový koncert Johna Scofielda v bratislavskom Babylone, kde ho opäť sprevádzali basgitarista Steve Swallow a bubeník Bill Stewart.

Menej tónov, viac napätia

Kapelník na prvý pohľad vyzerá ako prototyp vedca, ale je to gitarista. Pán gitarista. Je úžasné vidieť, ako drží kapelu, ako určuje tempá, ako uvoľnene (a nezameniteľne) kombinuje tóny s akordmi či len tak jemne palcom sprevádza basové sóla. Kým v roku 2005 priviezol tú istú zostavu ako „real jazz trio“, teraz pripravili pestrejší večer.

Hrajú spolu už štyri dekády a hoci kapelník je šesťdesiatnik, Swallow má 72 a Stewart 46 rokov, skvele si rozumejú. Zavesiť si vyššie basgitaru sa už ani nedá, ale aj Swallow má tiež svoj nezameniteľný zvuk (aj vďaka 5-strunovému elektroakustickému nástroju a hre brnkadlom), zozadu to celé istí a poháňa Stewart.

Aj pre divákov, ktorí nie sú muzikanti, je veľký zážitok sledovať toto trio zblízka v klube. Čím sú starší, tým sú lepší a na pódiu prepojenejší. Hoci stále vedia rýchlo vyšívať a elektrizujúco funkovať (zaznel aj Chicken Dog zo staršieho albumu A Go Go), ešte silnejšie vyzneli pomalšie skladby.

O čo menej tónov bolo v You've Changed, ktorú kedysi spievala aj Billie Holliday, a pri prídavku, ďalšej známej pesničke She's Just the Girl I Used to Know, o to viac v nich bolo napätia.

Hudba, hudba a hudba

Napriek akademickému výzoru sa kapelník predviedol ako vtipný moderátor (ktorému ste odpustili aj záverečný brpt o ďalšom návrate do „Slovenie“). Scofield je virtuóz, ktorý hranie maximálne prežíva, no zároveň je tiež len človek, raz sa zamotal vo svojich škatuľkách.

Kým hrať v triu s basou a bicími je považované za veľkú muzikantskú výzvu, ešte náročnejšie je vyjsť na pódium iba s bubeníkom. David Kollar s Gergom Borlaiom na úvod večera ukázal, že okrem rýchleho hrania zvláda ambientné „filmové“ atmosféry a nebojí sa čoraz viac experimentovať. Je fajn, že organizátori dali šancu domácej scéne.

