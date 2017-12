Divadlo a realita

Blonďatá bestie

Kým u nás politický kabaret spí na vavrínoch, úspech českej inscenácie Blonďatá bestie dokazuje, že divácka obec ho dokáže odmeniť zaslúženou pozornosťou. Režisér Tomáš Svoboda s divadelným tímom v pražskom A Studio Rubín sa minulý rok pustil do politických škandálov. Vo svojom kabarete sa dali bohato inšpirovať škandálnym audiozáznamom „politického tliachania“ poslankyne Vecí verejných Kristýny Kočí, neskôr aj telefonátmi bývalého pražského primátora Pavla Béma s lobistom Romanom Janouškom a do tretice doplnili scénky v hlavnej úlohe so županom Stredočeského kraja Davidom Rathom. Toho v máji tohto roku zadržali so škatuľou od topánok, v ktorej mal v hotovosti sedem miliónov českých korún.



Blonďatú beštiu výborne stvárnila herečka Barbora Poláková.