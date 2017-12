Bratislavská filmová Grand Prix ide do Kolumbie

Film La Sirga zvíťazil na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava.

15. nov 2012 o 19:30 Kristína Kúdelová

Film La Sirga zvíťazil na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava. Diváckym hitom bola dráma Michaela Hanekeho Láska.

Keby sme nevedeli, že režisér filmu La Sirga je z Kolumbie, ani by sme nevedeli, v ktorej krajine víťazný film z Medzinárodného filmového festivalu Bratislava nakrúcal. Takto je len pravdepodobné, že príbeh o všadeprítomnom a konštantnom nebezpečenstve nakrútil William Vega doma.

Jeho hrdinka utiekla pred násilím zo svojej dediny, ktosi – Vega ani nevysvetľuje kto – tam vypaľoval domy a jej rodičia boli v jednom z nich. Tak skúša začať nový život niekoľko kilometrov ďalej v opatrných vzťahoch so svojimi príbuznými. Z pokojného, plynulého a stručného, hoci obrazovo výstižného, rozprávania vyplynie, že rovnaké nebezpečenstvo násilia jej hrozí aj v rodine. Že krajina trpí a je chorá vo veľkom i malom.

Druhým víťazom hlavnej súťaže je nemecký čiernobiely film Ty kokso! Dostal cenu kritiky FIPRESCI a Jana Oleho Gerstera vyhlásili za najlepšieho režiséra. Rozpoloženie jeho filmového hrdinu sa dá ľahko pochopiť, stačí si všimnúť, že za celý deň sa mu nepodarí naliať si, objednať či kúpiť auto. Berlín, jeho rodné mesto, má síce veľa možností pre európsku mládež, on smoliar sa v ňom však zatiaľ nenašiel.

Ty kokso! by sa mohol páčiť v našich kinách, keby sa do nich dostal. V Bratislave však boli diváckymi hitmi víťazi z veľkých festivalov – najmä Hanekeho Láska a Vinterbergov Lov. Oba prídu do našich kín v zime.