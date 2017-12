Prvý list Milana Lasicu

Vypočujte si premiérovú ukážku z audioknihy Milana Lasicu Listy Emilovi, ktorá vyjde 19. novembra.

16. nov 2012 o 14:00 kul

Audioknihy väčšinou nenačítavajú samotní autori. V prípade Milana Lasicu by to bola škoda, asi len málokto by dokázal. Posúďte sami.

Je to prvá audiokniha Milana Lasicu, sám autor ju načítal a tiež je to jedna z prvých autorom interpretovaných slovenských audiokníh zo žánru beletrie.

Ide o fiktívne listy dôchodcu Mira písané zo starobinca spolužiakovi Emilovi. Cez jeho reminiscencie na mladosť, dobové reálie až po súčasnosť zhrnul Milan Lasica so svojím typickým humorom okoreneným (seba)iróniou polstoročie našich dejín.

Listy Emilovi sú známe z časopisu .týždeň, vyšli už aj ako kniha a teraz dostali o ďalší rozmer navyše. Audiokniha oficiálne vyjde 19. novembra, toto je premiérová ukážka z nej. Vyjde ako CD, aj digitálne, do konca roka iba tu, v roku 2013 si ju bude možné kúpiť aj cez iTunes a ďalšie elektronické obchody a služby.