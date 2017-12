Aktuálne výstavy

Film v súčasnom umení, Škola dizajnu, Kufor kresieb Ladislava Mednyánszkeho, Vienna Art Week 2012.

19. nov 2012 o 17:19 kul

Film v súčasnom umení

V Nitrianskej galérii otvoria vo štvrtok o 17.00 h výstavu Film. Directed by Artists – Film v súčasnom umení. Kurátorkou je Barbora Geržová, výstava potrvá do 24. februára.



Škola dizajnu

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave a

Slovenské centrum dizajnu

pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy Škola dizajnu. Vernisáž je dnes o 17.00 h vo výstavnej sieni ministerstva kultúry Dvorana na Námestí SNP. Kurátorom je Peter Krivda, výtvarno-priestorové riešenie Dalibor Bača, grafický dizajn Patrik Kaniš, Emil Drličiak. Výstava je prístupná do 15. decembra.



Kufor kresieb Ladislava Mednyánszkeho

V Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici otvoria vo štvrtok o 17.00 h výstavu Kufor kresieb (Ladislav Mednyánszky – Kresba ako vizuálny denník). Kurátrokou výstavy, usporiadanej v spolupráci s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa, je Zsófia Kiss–Szemán, trvanie do 10. februára.

Vienna Art Week 2012

Vo Viedni sa včera začal festival umenia – Vienna Art Week, potrvá do nedele. Témou tohto ročníka je Predpovedanie spomienok, ktorú reflektuje aj hlavná medzinárodná skupinová výstava v priestoroch Former Royal and Imperial Telegraph Office na námestí Börseplatz. Sú na nej zastúpené napríklad diela Ai WeiWeia, Terenca Gowera, Kary Walker. Počas celého týždňa sa koná množstvo ďalších vernisáží, diskusií, prednášok renomovaných teoretikov a umelcov, špeciálnych inštalácií či performance. Záver prehliadky je spojený s viedenským Gallery Weekend, ktorý charakterizujú najmä komentované prehliadky vo vybraných galériách. Novinkou je sobotňajší Deň otvorených štúdií – od poludnia do 17.00 plánuje svoje ateliéry otvoriť pre návštevníkov asi 70 umelcov.