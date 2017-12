Pozvánky

Skúmanie javov, Od Fica do Fica, Mark Lanegan, Klavírne triá v Slovenskej filharmónii, Resetované Slovensko, Sila a bezmocnosť slova II.

20. nov 2012 o 0:00 kul

Skúmanie javov

Fúzia tanca, hudby, poézie a vizuálov, ako nazval svoje predstavenie Skúmanie javov tím mladých tvorcov, má dnes o 20.00 h premiéru v bratislavskom elledanse.



Od Fica do Fica

Nový film dokumentaristky Zuzany Piussi Od Fica do Fica bude mať premiéru dnes o 20.00 h v A4 v Bratislave. Vstupné je dobrovoľné.



Mark Lanegan

Americký spevák Mark Lanegan (Screaming Trees, Queens of the Stone Age) je dnes v Klube Za zrkadlom v Bratislave. Pred ním zahrá belgická alternatívna kapela Creature with the Atom Brain a anglický pesničkár Duke Garwood, domácu scénu zastúpi Tornádo Lue. Začne sa o 19.00 h.



Klavírne triá v Slovenskej filharmónii

V Slovenskej filharmónii dnes o 19.00 h Fournier trio z Londýna uvedie klavírne triá Haydna, Brahmsa a Schuberta.



Resetované Slovensko

Knihu Samuela Abraháma Resetované Slovensko: čistá teória vs. politická prax uvedie dnes o 19. 00 h v bratislavskom Artfore Iveta Radičová.



Sila a bezmocnosť slova II

V Bratislavskej galérii Medium je oddnes do štvrtka cyklus medziodborových seminárov Sila a bezmocnosť slova II, začiatky prednášok sú vždy o 10.00 a 14.00 h.