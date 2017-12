Od Fica do Fica. Aký je film, ktorý sa stal kauzou

Dokument Od Fica do Fica nie je filmom o politikoch a ich kauzách. Je to film o nás.

20. nov 2012 o 17:35 Miloš Krekovič

Zuzana Piussi bola v uliciach, keď nimi prešli pochody Gorila. Nakrútila komické a tragické veci v mrazivom kontraste. Multiplexy však jej film odmietli premietať.

Dajme bokom kontroverznú filmárku, ktorej hrozí trestné stíhanie. Vynechajme aj reakcie verejnosti, petíciu na jej podporu a to, ako sa dvojročný film o súdnictve naraz stane témou medzi ministrami zahraničia. A skúsme dať do zátvorky novú kauzu s multiplexom, čo jej ďalší film nepremietne z podozrivých - asi politických - dôvodov. Skúsme najprv vidieť plátno a až potom spoločenské kauzy.

Potom možno uvidíme najlepší film Zuzany Piussi. Nie že by Od Fica do Fica znovu nebol pokus s neistým výsledkom. Tentoraz však jeho oblúk určovali udalosti pred kamerou.

Začína sa pred voľbami v roku 2010, sleduje vyprázdnenú kampaň, a to, čo prišlo po nej.

Mohol to byť dokument o eurovale, o čomkoľvek. Ale potom prišla Gorila a zrazu bolo všetko inak.

Už vtedy to bolo smiešne

Kto sa chce dozvedieť viac o korupčnej kauze, nech si otvorí knihu Toma Nicholsona. Od Fica do Fica nie je film o politikoch ani investigatívna reportáž. Je to film o nás – občanoch - a o tom, čo všetko sa (ne)zmenilo, keď sa kauza prevalila.

Gorila je pre Piussi to, čo sa dialo na ulici, nie v nejakom konšpiračnom byte. Filmárka nevidí stranu, ku ktorej by sa mohla pridať alebo ktorú by mohla tlačiť k múru. Všetko iba registruje z odstupu a s podvratnou iróniou.

Ani nie pred rokom to ešte na ulici vrelo a aj mnohí skeptici pri protestoch Gorila v podvedomí dúfali, že sa možno niečo zmení k lepšiemu.

A ulicou opití revolucionári (pamätá si ešte niekto ich mená?) čakali, že sa systém politiky už-už zrúti pod váhou vlastnej hniloby a namiesto chobotnice vykvitne zdravá priama demokracia založená na barterovom obchode.

Bolo to smiešne vtedy a je to ešte komickejšie na záberoch aktivistov po roku, ktorý uplynul. Azda ešte nikdy v našom dokumente nebolo komické a tragické v takomto mrazivom kontraste.

Stále ten istý film

Zuzana Piussi vlastne robí stále jeden film. Či sú to rozhádaní filmári nad vykradnutou Kolibou, rozoštvaní muži revolúcie nad ukradnutou revolúciou alebo aktivisti protestov Gorila, čo si medzi sebou nedokážu vyjasniť, čo majú byť zač.

Stále sa pýta, či sme ozaj takí neschopní spojiť sa a meniť veci k lepšiemu. Kde tá neschopnosť pramení a či nie je náhodou súčasťou národnej povahy. Či raz toto bude krajina, kde budeme môcť slobodne žiť, alebo je lepšie odísť odtiaľ preč.

Je to film aj o tom, prečo to zlé v spoločnosti rastie samo ako burina a prečo sa to dobré vždy začína od nuly, pretože tu dobré veci nezapustia korene.

Je ešte jeden dôvod, že je veľká škoda, ak tento film okrem malých kín a internetu neuvidíme v multiplexe. Bol to totiž aj pokus producenta zistiť, či diváci multikina dajú šancu slovenskému dokumentu a získať tak nejaké čísla do debaty v budúcnosti.

Tento pokus zlyhal a tie čísla budú skreslené, aj keby film multiplexy pustili. Pretože je z neho medzičasom kauza.

Film od Fica do Fica by mal byť od stredy prístupný na internete, uvidia ho však len tí, ktorí majú predplatený systém Piano. Zároveň sa už producentom ozvali malé kiná a kluby, kde budú zrejme projekcie sprevádzať diskusie s tvorcami.

