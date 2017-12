Dark Mark pripravil elektrizujúci večer

Spevák Mark Lanegan sa postaral o jeden z koncertov roka.

22. nov 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Bol to typický novembrový večer – zima, hmla, tma už od štvrtej popoludní. Kto ho strávil v bratislavskom Klube za zrkadlom, urobil dobre. Zažil koncert, na aký sa dlho spomína.

BRATISLAVA. Čo majú spoločné Kurt Cobain, Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age, Isobel Campbell (Belle & Sebastian)... Všetky tieto známe hudobné mená spája jeden spevák. Volá sa Mark Lanegan a v utorok večer hral prvýkrát na Slovensku.

Nie je pohreb ako pohreb

Ľavou nohou predkročí, v jednej ruke zovrie mikrofón, v druhej stojan a kapela spustí. Už po prvých slovách „With piranha teeth/ I've been dreaming of you / And the taste of your love, so sweet / Honest, it's true“, zabudnete na všetko vrátane toho, že stojíte vo vestibule domu kultúry. Vnímate len valivý zvuk gitár a hlas posadený tak nízko, že nižšie už sa spieva len v operách.

V úvodnej polohe Mark Lanegan prestojí celý večer, no pri pesničkách striedal rýchle kúsky ako spomínaný Gravedigger's Song (overený dokonalý rozjazd všetkých jeho koncertov) s elektrizujúcimi skladbami v pomalých tempách ako boli St. Louis Elegy (škoda, že nevytiahol aj Bleeding Muddy Water).

video //www.youtube.com/embed/alyW_Z_WCNw

Publikum najviac ožíva pri veciach z albumu Blues Funeral, ktorý vyšiel vo februári, ale viacerí sa chytajú aj pri Black Rose Way od jeho prvej kapely Screaming Trees, ktorá bola súčasťou silnej „Seattle“ generácie s Nirvanou, Pearl Jamom a Alice in Chains.

Lanegan divoké mladícke roky prežil a je stále lepší. Dokázal zapadnúť aj do mladšej kapely Queens of the Stone (čo pripomenul prídavkom Hangin' Tree). A keďže spolupracoval s plejádou ďalších muzikantov, nemá problém postaviť rovnako silnú koncertnú zostavu, ako bola tá, s ktorou nahral skvelý Blues Funeral. Zostal iba klávesák (čo občas chytí gitaru), dvaja sú z belgickej predkapely Creature with the Atom Brain, ktorá sa spolu s pesničkárom Dukeom Harwoodom postarala o dokonalý úvod večera.

Tri predkapely (vrátane domáceho Tornáda lue) vyzerajú priveľa iba na papieri, že to tak nebolo svedčí aj to, že mnohí ľudia zostali aj na záverečnej autogramiáde.

Z centra na sídlisko

Klub za zrkadlom je bývalý dom kultúry uprostred sídliska. Jeho vestibul nevyzerá ako ideálny koncertný priestor, ale už tam hral všelikto, napríklad aj Living Colour či The Cinematic Orchestra. Organizátori urobili maximum, aby ho zútulnili, pomohlo aj minimalistické nasvietenie pódia. Škoda akurát zvuku, spev bol zreteľný iba úplne vpredu pri reproduktoroch.

Lanegan mal pôvodne hrať v Starej tržnici, ale presunuli ho pre slabý predpredaj. Do Petržalky nakoniec dorazilo šesťsto ľudí a toľko muzikantov v publiku ste už dlho nevideli. Na pódiu k dokonalosti chýbala už len niektorá z kolied, ktoré vyjdú na albume Dark Mark Does Christmas.