Ako vzniká hit: poviedka V električke Dušana Mitanu

Označujú ju za najznámejšiu alebo aj najlepšiu slovenskú poviedku o sexe.

22. nov 2012 o 0:00 Dušan Taragel

Jej autor, spisovateľ Dušan Mitana vytvoril text, ktorý mu priniesol morálne odsúdenie, obvinenie z „kafkovčiny“, ale aj slávu a čitateľov.

Je horúce letné popoludnie, blíži sa búrka a rozprávač, hrdina poviedky, čaká na meškajúcu električku. S ním aj ďalšie desiatky spoluobčanov, takže keď električka konečne príde, hrdinu dav vtiahne dnu a vtlačí ako sardinku medzi iné rozhorúčené telá.

Po krátkom utrpení, spôsobenom kontaktom s dychom a smradom nejakého robotníka, dav hrdinu natlačí na mladé ženské telo. Nevidí jej tvár, je bruchom pritlačený na jej chrbát a medzi ním a slečnou sa odrazu rozbehne nikým nepozorovaná hra dotykov, ktorá sa skončí úspešným pohlavným stykom.

Lenže opäť zasiahne náhoda - keď električka zastane, dav slečnu strhne so sebou, hrdinovi sa nepodarí vystúpiť, a tak sa nikdy nedozvie, ako neznáma vlastne vyzerala.

Dá sa to?

Dej poviedky V električke je naozaj jednoduchý, sama poviedka je krátka, preto sa nemôžeme čudovať, že v istom veku (najčastejšie v puberte) je dobrovoľným povinným čítaním. A to aj dnes, keď je literatúry a textov o sexe k dispozícii dosť.

Po prečítaní potom mládež rieši jeden základný problém: dá sa vôbec niečo také? Súložiť postojačky v električke? Autor, spisovateľ Dušan Mitana riešil aj iný problém: nezávisle od seba sa mu ozvalo dvanásť žien, ktoré o sebe tvrdili, že práve ony sú hrdinkami súlože v električke, že práve im sa to prihodilo.

Takže sa to asi dá.

V prvej lige

Dušan Mitana (1946) je dnes klasikom slovenskej literatúry a to naozaj zaslúženým. Množstvo štúdií, recenzií, polemík i kritík, ktoré o ňom a jeho diele napísali vedci a kritici, je úctyhodné.

Z celej svojej literárnej generácie vytŕčal asi najviac a v podstate to aj najviac schytával. Keď v polovici šesťdesiatych rokov prišiel do Bratislavy študovať žurnalistiku, rýchlo sa zapojil do literárneho i spoločenského života a čoskoro v tejto oblasti kopal prvú ligu.

Jeho schopnosť piť, kým je čo, a popri tom sa agresívne hádať alebo aj pobiť, bola všeobecne známa rovnako ako jeho literárny talent. Celý kvas a slobodu šesťdesiatych rokov si Mitana užíval ako študent, redaktor mesačníka Mladá tvorba a neskôr opäť študent dramaturgie na VŠMU.

Škrt cez rozpočet mu urobil príchod ruských okupačných vojsk v roku 1968 a čiastočne aj to, že si založil rodinu.

Psie dni

Mitanova prvotina, zbierka poviedok Psie dni (1970) stihla vyjsť v poslednej chvíli. Na Slovensku už bola rozbehnutá normalizácia a začali sa čistky. Kontrolovali sa edičné plány vydavateľstiev a úradníci z nich vyhadzovali škodlivé či nebezpečné knihy.

Knihy, ktoré sa dostali do distribúcie, sa z nej sťahovali, vyraďovali ich z obchodov či knižníc. Psie dni a v nich aj poviedka V električke prekĺzli. Kniha vyšla v nízkom náklade, ale ten stačil na to, aby sa z nej postupne stalo kultové čítanie dospievajúcej mládeže. D

Dvadsaťštyriročný Mitana dokázal veľmi dôkladne a presne zachytiť pocity mladého človeka pri stretnutí s realitou a bežným každodenným životom, navyše to urobil skvelým literárnym štýlom, drzým jazykom a s nezvyčajnou otvorenosťou – aj sexuálnou.

Okáli

Mitana, ktorý nikdy nerešpektoval autority, si za krátky čas svojho redaktorovania dokázal narobiť plno nepriateľov – najmä medzi o generáciu staršími spisovateľmi a kritikmi. Takže pomsta prišla rýchlo a tvrdo.

Zaslúžilý literárny kritik Daniel Okáli napísal zničujúcu recenziu a nazval ju Psie dni slovenskej prózy. Na pretras prišla aj poviedka V električke: „Hrdina v preplnenej električke pohlavne obcuje s neznámou ženou a, samozrejme, tento akt považuje za potrebné podrobne opísať slovami,“ čo predstavovalo nebezpečné „prenikanie západnej ideológie s jej absurditou a etickou rozvrátenosťou“ do socialistickej spoločnosti, lebo „hoci sa aj u nás zamilované páry objímajú v električkách“, Mitanov text „prekračuje hranice únosnosti a jeho próza pôsobí rozkladne a amorálne“.

Okáli to napokon uzavrel: „Etická a ideová bezvýchodiskovosť Psích dní, odporujúca základným funkčným a humanizačným princípom socializmu, je príznakom 'kafkovčiny', hoci neústí do oslavy brutality a násilia ako na Západe. Zámery Mitanových Psích dní sú v príkrom rozpore s Leninovými slovami o poslaní umenia a literatúry...“

Sex

Dnes už ťažko môže niekto rozumieť ideologickému slovníku literárnej kritiky a nezmyselným požiadavkám, ktoré na literatúru kládli komunistickí ideológovia. Mitana však mohol byť rád, že sa písal rok 1971, a nie 1951, pretože vtedy by šiel priamo do väzenia.

Aj keď spor bol zdanlivo ideologický, v podstate šlo o generačnú roztržku – mladí spisovatelia písali úplne ináč ako generácia pred nimi, navyše podaktorí dávali najavo pohŕdanie svojimi predchodcami. Mitana sa navyše stal priekopníkom atraktívneho žánru tzv. mystery stories, čiže tajomných príbehov s čudným koncom, ktoré so socialistickým realizmom nemali nič spoločné.

Nuž a najväčší dôvod na nenávisť bol sex. Na prudérnom Slovensku bol sex vždy tabu a Mitana nielen V električke, ale aj v ostatných poviedkach píše o sexe otvorene a bez zábran, súloží sa v nich z kratochvíle, len tak, čo bol z istého pohľadu aj smrteľný hriech.

Čo čítať?

Mitana však prežil a čas napokon ukázal, že je naozaj geniálny autor. Jeho poviedky ani štyridsať rokov od napísania nezostarli, stále sú rovnako aktuálne a svieže, tajomné i vzrušujúce.

Na zoznámenie sa s majstrovou tvorbou odporúčam jeho prvé tri knihy: Psie dni (1970), Patagóniu (1973) a Nočné správy (1976), ktoré vyšli vo viacerých reedíciách. Pokročilým odporúčam aj neskoršiu tvorbu, ktorá však vyžaduje viac čítania i premýšľania.