Nekonečná je reťaz boja o výnimočnosť

Nesúhlas alebo deviácia?

(úryvky z knihy)

Je to nesúhlas alebo deviácia? Existuje jeden veľmi prostý test, pomocou ktorého môžeme tieto dva javy rozlíšiť. Môže to znieť staromódne, ale stačí si položiť jednoduchú otázku: „Čo keby to urobili všetci? Stal by sa potom svet lepším miestom pre život?“ Ak znie odpoveď nie, je dosť pravdepodobné, že máme do činenia s deviáciou. Mnoho kontrakultúrnych revolt týmto prostým testom neprejde. (str. 86)

Tu je stručný výpočet vecí, ktoré boli v posledných päťdesiatich rokoch považované za krajne podvratné: fajčenie, dlhé vlasy u mužov, krátke vlasy u žien, fúzy, minisukne, bikiny, heroín, džezová hudba, rocková hudba, punková hudba, rap, tetovanie, ochlpené podpazušie, grafity, skútre, piercing, úzke kravaty, nenosenie podprsenky, homosexualita, marihuana, roztrhané oblečenie, gél na vlasy, afro, antikoncepcia, postmoderna, kockované nohavice, biozelenina, armádne topánky, sex medzi rasami. Dnes možno väčšinu položiek na tomto zozname vidieť v priemernom videoklipe Britney Spearsovej (vari s výnimkou ochlpeného podpazušia). (str. 156)

Prehnaný strach z konformizmu mnohým pokrokovým skupinám len znemožnil tieto stavebné kamene účinne využívať zo strachu, aby azda svojím počínaním nevyvolali obavy z plazivého fašizmu. Dôsledkom toho ľavica zápasí s neprekonateľnými problémami skupinového správania, s ktorými si nevie rady, pretože nie je ochotná uznať niektoré základné organizačné metódy, ku ktorým sa pri riešení obdobných ťažkostí musia uchýliť všetky ľudské bytosti. (str. 335)