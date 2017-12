Pozvánky

24. nov 2012 o 0:00 (kul)

Organs & Extasy v Banskej Bystrici

V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici otvoria dnes o 16.00 h výstavu mladých maďarských umelcov Organs & Extasy, potrvá do 6. januára.

Siete 2012

Šieste pokračovanie multižánrového festivalu Siete 2012 bude dnes od 14.00 h v bratislavskom hudobnom klube U Očka. Podujatie je zamerané predovšetkým na literatúru, hlavne na podporu mladých a nie veľmi známych autorov.

Šikovný trh v Liptove

Podujatie Šikovný trh bude dnes od 10.00 do 17.00 h v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Sila života

Klub seniorov, ktorí prežili holocaust, sa s poprednými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života a prizvanými hudobníkmi predstaví v nedeľu o 15.00 h v bratislavskom divadle Malá scéna. Moderuje Daniel Hevier.

Záhorácky tandem

V bratislavskom hudobnom klube U Očka zahrá v pondelok o 20.00 h Záhorácky tandem (Milan Tedla a Paľo Sojka).

Jaroslav Kyša

Výstavu Jaroslava Kyšu Alchýmia v tebe (alchemy inside of you) otvoria v pondelok o 17.00 h v galérii Plusmínusnula na Mydlárskej ulici v Žiline. Potrvá do 21. decembra.