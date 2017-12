Slávik má päťdesiat. Ožíva či dožíva?

Jubilejný ročník televíznej ankety priniesol prehru Karla Gotta aj vyhrážky Daniela Landu.

25. nov 2012 o 17:47 Oliver Rehák

Kým naše ceny Slávik sa naposledy chceli podobať americkým šou, Česi sa cez víkend prihlásili skôr k domácej tradícii.



PRAHA. Päťdesiat rokov, tomu sa už hovorí tradícia. Aj americké Grammy majú za sebou iba o päť ročníkov viac ako Zlatý slávik. Televízna súťaž bola v Československu veľmi populárna a po rozpade štátu sa vynorili dve verzie.

Urobiť drahú šou už sa dá aj tu, len výsledky sú stále také... nazvime ich lokálne. Kým u nás sa naposledy skúšali rôzne bizarnosti, český slávik bol iný. Minimalistický, no funkčne – nepôsobil lacno. Ani úpravou pódia opery, ani humorom. Pre niekoho možno bol konzervatívny, ale nemuseli ste sa pred obrazovkou cítiť trápne a pozerať na hodinky, koľko zostáva do konca. A už to je posun.

Dve prekvapenia

Výsledky sú roky rovnaké. Šiestykrát za sebou je skupinou roku Kabát, Lucie Bílá získala pätnástu cenu pre najlepšiu speváčku a za ňou skončili Lucie Vondráčková a Ewa FarnA (od roku 2008 sa toto poradie nezmenilo). O jediné, ale zato poriadne prekvapenie sa postaral pesničkár Tomáš Klus, ktorý zbavil prvenstva Karla Gotta. Medzi nimi je vekový rozdiel takmer päť dekád a Kája má doma viac sošiek slávikov ako má Klus rokov.

„Môže sa zdať, že sa udiala nejaká veľká zmena v českom šoubiznise, ale nie je úplne veľká,“ povedal mladík, ktorý síce robí akustické pesničky a je čoraz populárnejší, ale s nálepkou „nový Karel Kryl“ nemá nič spoločné.

video //www.youtube.com/embed/Hvna8Dg-se0

Najskôr to vyzeralo, že o najväčšie oživenie sa nečakane postará druhý spevák. Po slovách „Viem, že to nie je len o tom pekne zaspievať a priniesť kúsok radosti. Od nás sa očakáva, že budeme reagovať na aktuálnu situáciu,“ však už nepovedal nič. Jediný „odbrzdený“ tak zostal Daniel Landa, ktorý prišiel prvýkrát osobne. Cenu za tretie miesto prevzal so živým kohútom, ktorému „chcel ukázať český šoubiznis“. Vyhlásil, že s hudbou končí, odteraz sa volá kouzelník Žito a vyhrážal sa každému „kto nie je dobrý človek“.

video //www.youtube.com/embed/2oX3mJdZ6CE

Slováci v Česku

Päťdesiatku má aj Olympic, čo zmesou jeho piesní vcelku znesiteľne pripomenula kapelníkova dcéra, na pódiu sa viackrát mihli naši hudobníci. Mladú generáciu chceli organizátori zaujať Celestou Buckingham, ktorá je vraj momentálne v Česku najhranejšia, stále populárni sú No Name, ktorí zhrabli piatu cenu Slávik bez hraníc.

video //www.youtube.com/embed/y65nxqVATiE

Lucii Bílej na celkové prvenstvo stačilo necelých 50­-tisíc hlasov. Čo spraviť, aby súťaž, ktorej výsledky sú roky takmer úplne identické, dokázala v ére SuperStar a Talentov prilákať dosť ľudí?

Česi pochopili, že nemá zmysel hrať sa na Ameriku. Menej okázalé nemusí byť nudné. Ešte vysvetliť Ewe Farnej, že na českých Slávikoch spievať Skyfall od Adele nie je dobrý nápad.