Ešte príde jeden Hendrix

Dnes by slávny gitarista oslávil sedemdesiatku, na jar mu vyjde ďalší posmrtný album.

27. nov 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Hoci sa zdalo, že všetko z archívov Jimiho Hendrixa už vyšlo, niečo tam ešte predsa len je a vyzerá to zaujímavo.

O tom, čo by ďalej hral Jimi Hendrix, keby ho v septembri 1970 nezabila kombinácia alkoholu s práškami na spanie, sa doteraz dalo len špekulovať. V marci budúceho roku to bude jasnejšie – vyjde nahrávka jeho dvanástich doteraz neznámych skladieb.

Nové zvuky

Miles Davis vo svojom knižnom životopise spomína, že si s mladým gitaristom robili plány na hudbu, ktorá mala znieť úplne inak ako ich dovtedajšia tvorba. Do štúdia sa už spolu zavrieť nestihli, ale Hendrix svoje vlastné experimenty nahrať stihol.

Zdalo by sa, že štyridsaťdva rokov po jeho smrti už neexistuje nič, čo by fanúšikovia nepoznali. Po nahrávke Valleys of Neptune (2010) sa teraz objavili správy, že ešte je toho dosť na ďalšie CD.

„Zvažoval nové zvuky na plánovaný dvojalbum First Rays of the New Rising Sun, ktorý mal nasledovať po Electric Ladylande. Hendrix sa tu zabáva s klávesami, perkusiami, dychovými nástrojmi aj s druhou gitarou a objavuje nové cesty oproti jeho známej práci s gitarou,“ píše o tucte demonahrávok, ktoré vznikli v rokoch 1968 až 1969, magazín Rolling Stone.

Na záznamoch sa okrem jeho vtedajších spoluhráčov zo skupiny Experience podieľali aj iní muzikanti – napríklad Stephen Stills či saxofonista Lonnie Youngblood.

Britský The Guardian cituje Hendrixovu sestru Janie, podľa ktorej nahrávky smerovali k zvuku Earth, Wind and Fire, známej fusion kapely v 70. rokoch: „Jimmy vravel: To je to, čo by sme mali mať – bohatšie a väčšie nástrojové obsadenie, viac zvukov, viac kultúr.“

Premietnu aj Woodstock

Album, ktorý dostal názov People, Hell and Angels, sa stane už desiatou posmrtnou nahrávkou Hendrixa. Hoci zomrel vo veku 27 rokov, zaradil sa medzi najvplyvnejších svetových gitaristov.

Hneď debutový album Are You Experienced (1967), ktorý nahral s bubeníkom Mitchom Mitchellom a basgitaristom Noelom Reddingom, spôsobil senzáciu a spolu s následným dvojalbumom Electric Ladyland (1968) sa pravidelne vynárajú v rôznych anketách.

Nedožité sedemdesiatiny sa budú v týchto dňoch pripomínať rôznymi spôsobmi. Britské kiná napríklad uvedú záznam koncertu z kultového festivalu Woodstock.