The Rolling Stones čelia pokute 200-tisíc libier

O polhodinu natiahnutý koncert môže vyjsť známu skupinu draho. Za rušenie nočného pokoja jej hrozí vysoká pokuta.

27. nov 2012 o 16:25 SITA

O polhodinu natiahnutý nedeľňajší koncert v londýnskej O2 aréne môže stáť známu skupinu draho. Za rušenie nočného pokoja čelí pokute 200-tisíc libier.

LONDÝN. Legendárnej britskej skupine The Rolling Stones hrozí pokuta 200-tisíc libier (v prepočte približne 247-tisíc eur) za to, že v nedeľu nedodržala nočný pokoj v okolí londýnskej O2 Areny. Skupina mala povolenie hrať v tejto hale do 22:30, no svoj veľký comebackový koncert ukončila až o 23:05.

"Je to veľká pokuta, chlapci si len robili svoju prácu. Pred halou nestál žiaden správca, ktorý by štrngal kľúčmi so slovami, že chce ísť domov," uviedol manažér kapely Bernard Doherty.

Prvý zo série vypredaných koncertov v Londýne a USA sa inak vydaril. Vystúpenie chválili návštevníci koncertu, medzi ktorými nechýbal napríklad Noel Gallagher či Rob Zombie. Okrem Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Charlieho Wattsa a Ronnieho Wooda sa na pódiu objavili aj dvaja bývalí členovia Bill Wyman a Mick Taylor. Americká speváčka Mary J Blige sa postarala o vokály pri piesni Gimme Shelter a gitarista Jeff Beck hral na gitare pri klasike I'm Going Down z roku 1969.

Zaznelo dovedna 23 skladieb vrátane hitov Jumpin' Jack Flash, Start Me Up, Wild Horses, Honky Tonk Women či Brown Sugar. Prekvapujúco však nezaznela (I Can't Get No) Satisfaction. Na úvod koncertu rôzne osobnosti ako Iggy Pop, Elton John či Johnny Depp v krátkom videu povedali, čo pre nich znamenajú The Rolling Stones. Kapela následne odštartovala vystúpenie skladbou I Wanna Be Your Man, ktorú zložili The Beatles a naposledy ju hrala v 60. rokoch.

The Rolling Stones sa v beznádejne vypredanej O2 arene predstavia aj vo štvrtok 29. novembra. V sérii comebackových vystúpení budú pokračovať 8. decembra v newyorskom Barclays Center a 13. a 15. decembra zahrajú v newarskom Prudential Center v New Jersey.