Filmové premiéry na tento týždeň

Tento týždeň idú do našich kín filmy: Argo, Konečná uprostred cesty, Legendárna partia, Niet pokoja pre bezbožných, Návrat do Silent Hill, Sedem psychopatov.

28. nov 2012 o 14:43 Miloš Ščepka

Argo

Argo, USA 2012, 120 minút. Scenár: Chris Terrio. Réžia: Ben Affleck. Kamera: Rodrigo Prieto. Strih: William Goldenberg. Hudba: Alexandre Desplat. Účinkujú: Bryan Cranston, Ben Affleck, John Goodman, Taylor Schilling, Kyle Chandler, Alan Arkin, Tate Donovan, Željko Ivanek, Keith Szarabajka a ďalší.

Štvrtého novembra 1979 prepadli iránski militantní študenti americké veľvyslanectvo v Teheráne a na dlhých 400 dní zajali jeho personál. Šiestim americkým diplomatom sa podarilo ukryť na kanadskej ambasáde. Na ich záchranu z krajiny sa začala nevídaná operácia podľa plánu agenta CIA Tonyho Mendeza: diplomati dostali krytie ako filmový štáb, pracujúci na fiktívnej snímke Argo. Podľa reportáže Joshuaha Bearmana a Mendezových pamätí napísal debutujúci scenárista Chris Terrio predlohu pre rovnomenný film Bena Afflecka. Ten režíroval, s Georgom Clooneym a Grantom Heslowom bol producentom a stvárnil aj hlavnú rolu v dráme s rozpočtom 44,5 milióna dolárov, ktorá nadchla divákov aj kritikov a na vstupnom už utŕžila 150 miliónov.

Konečná uprostred cesty

Halt auf freier Strecke, Nemecko-Francúzsko 2011, 110 minút. Scenár: Andreas Dresen, Cooky Ziesche. Réžia: Andreas Dressen. Kamera: Michael Hammon. Strih: Jörg Hauschild. Účinkujú: Steffi Kühnert, Milan Peschel, Ursula Werner, Inka Friedrich, Marie Rosa Tietjen , Otto Mellies, Christine Schorn, Bernhard Schütz a ďalší.

Nočné stretnutia, Láska na grile a Leto na balkóne sú filmy, vďaka ktorým je nemecký režisér Andreas Dresen známy aj u nás. Aj Konečná uprostred cesty rozpráva o všednom živote našich súčasníkov. Simone (Steffi Kühnert) a Frank (Milan Peschel) sa konečne aj s deťmi nasťahovali do vysnívaného domu. Šťastie im skalí lekársky nález: Frank zomiera na rakovinu. Civilne, citlivo nakrútená komorná dráma o tabuizovaných témach choroby a zomierania analyzuje dopad tragédie na samotného Franka a jeho najbližších. Film získal cenu Un Certain Regard v Cannes, štyri Nemecké filmové ceny, tri Bavorské filmové ceny a mnoho ďalších ocenení.





Legendárna partia

Rise of the Guardians, USA 2012, 90 minút. Scenár: David Lindsay-Abaire. Réžia: Peter Ramsey. Výtvarník: Max Boas. Hudba: Alexandre Desplat. V pôvodnom znení účinkujú: Chris Pine, Alec Baldwin, Hugh Jackman, Jude Law, Isla Fisher, Dakota Goyo a ďalší. V slovenskom znení účinkujú: Vladimír Kobielsky,, Ivan Romančík, Ján Koleník, Táňa Pauhofová, Miroslav Noga, Jakub Janák a ďalší.

Fantastická kniha pre deti The Guardians of Childhood od amerického spisovateľa Williama Joycea, autora predlohy pre celovečernú disneyovku Tajomstvo Robinsonovcov, sa stala námetom celovečerného digitálne animovaného debutu režiséra Petra Ramseyho Legendárna partia. Scenárista David Lindsay-Abaire je známy vďaka animovanému filmu Roboti, výtvarník Max Boas pracoval na hitoch Kung Fu Panda, Za plotom a Shrek: Zvonec a koniec. Film štúdií DreamWorks Animation rozpráva o Santa Clausovi, víle Zubničke, veľkonočnom zajačikovi, priateľovi detí Sandmanovi a mrázikovi Jackovi Frostovi, ktorí sa spoja, aby porazili bubáka menom Tieň, ničiaceho detské sny. Výkonným producentom bol Guillermo del Toro, no snímke s rozpočtom 145 miliónov dolárov sa i napriek prevažne pochvalným recenziám zatiaľ pošťastilo utŕžiť len 46 miliónov.





Niet pokoja pre bezbožných

No habrá paz para los malvados, Španielsko 2011,114 minút. Scenár: Michel Gaztambide, Enrique Urbizu. Réžia: Enrique Urbizu. Kamera: Unax Mendia. Strih: Pablo Blanco. Hudba: Mario de Benito. Účinkujú: José Coronado, Rodolfo Sancho, Helena Miquel, Juanjo Artero, Pedro Mari Sánchez, Younes Bachir, Nadia Casado, Juan Pablo Shuck, Eduard Farelo, Karim El-Kerem a ďalší.

Šesť španielskych národných filmových cien Goya v hlavných kategóriách, cenu španielskeho hereckého zväzu, päť cien španielskej filmovej kritiky a ďalšie ocenenia získala kriminálna dráma scenáristu a režiséra Enrique Urbizu s José Coronadom v role skorumpovaného policajta Santosa Trinidada. Španielsky film lanského roka je netuctová artová kriminálka s nádychom film noir, s témou medzinárodného terorizmu, s pomalým tempom, originálnym príbehom, silnou atmosférou, nevtieravou réžiou a skvelými hereckými výkonmi.

Návrat do Silent Hill 3D

Silent Hill: Revelation 3D, Francúzsko-USA 2012, 95 minút. Scenár a réžia: Michael J. Bassett. Kamera: Maxime Alexandre. Strih: Michele Conroy. Hudba: Jeff Danna, Akira Yamaoka. Účinkujú: Sean Bean, Radha Mitchell, Deborah Kara Unger, Adelaide Clemens, Kit Harington, Malcolm McDowell, Carrie-Anne Moss, Martin Donovan, Heather Marks, Erin Pitt a ďalší.

Režisér Michael J. Bassett (Tajomné zlo, Pustatina, Solomon Kane) sa nešťastne preslávil nepodarenou adaptáciou Solomona Kanea podľa Roberta E. Howarda. Renomé sa pokúša napraviť trojdimenzionálnym pokračovaním hororu podľa kultovej japonskej videohry. Film Silent Hill z roku 2006 si v kinách na seba nedokázal zarobiť, producenti sa vyhojili až na videu a televíznych právach. No aj oni sa rozhodli pre druhý pokus, pravda, s rozpočtom o polovicu menším. V deň osemnástych narodenín otec Heather Mason (Adelaide Clemens) záhadne zmizne a ju začnú prenasledovať desivé nočné mory. Pochopí, že v jej minulosti sa ukrýva temné tajomstvo. Spoluúčinkujú Sean Bean, Carrie-Anne Moss, Malcolm McDowell a Deborah Kara Unger.





Sedem psychopatov

Seven Psychopaths, USA-UK 2012, 109 minút. Scenár a réžia: Martin McDonagh. Kamera: Ben Davis. Strih: Lisa Gunning. Hudba: Carter Burwell. Účinkujú: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Olga Kurylenko, Tom Waits, Abbie Cornish, Gabourey Sidibe, Željko Ivanek, Helena Mattsson, Harry Dean Stanton, Crispin Glover a ďalší.

Oscarom za krátky film Six Shooter ocenený režisér Martin McDonagh (V Brugách) prichádza s hviezdami nabitou a krvou napitou čiernou komédiou. Marty (Colin Farrell) je snaživý scenárista, ktorý sníva o tom, že raz dokončí majstrovské dielo s názvom Sedem psychopatov. Billy (Sam Rockwell) je jeho najlepší priateľ, nezamestnaný herec a občasný zlodej psov, ktorý mu chce pomôcť. Hans (Christopher Walken) je Billyho zlodejský parťák, nábožný muž s násilníckou minulosťou. Charlie (Woody Harrelson) je psychopatický gangster, ktorému Billy a Hans ukradnú milovaného psa. Marty síce získa všetku pozornosť a inšpiráciu, ktorú k tvorbe potrebuje, ale otázkou je, či dokáže prežiť dosť dlho na to, aby dielo dokončil.