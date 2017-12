Ako vzniká hit: Gladiator a Láska

Láska sa stala najhranejšou slovenskou pesničkou roku 2000.

29. nov 2012 o 0:00 Dušan Taragel

Gladiator má na konte plno hitov, možno aj známejších, ale pieseň Láska bola ich prelomovou a stala sa najhranejšou slovenskou pesničkou v roku 2000.

Gladiator patrí do kategórie skupín, ktoré svoju profesionálnu kariéru rozbehli v polovici deväťdesiatych rokov. A rovnako ako Desmod, IMT Smile či Horkýže Slíže nepochádzajú z Bratislavy, ale z malomesta a jadro kapely tvoria kamaráti z detstva, súrodenci či bývalí spolužiaci.

Môžeme to vidieť aj takto: mladí amatéri a nadšenci, obdarení talentom, žičlivou atmosférou a najmä obrovskou energiou sa rozhodli splniť si svoj sen. Akú motiváciu musíte mať, aby sa vám to napokon podarilo?

Thrash

Na Gladiator mnohí nadávajú ešte viac ako na Desmod či IMT Smile. Dôvod je prostý: zrada ideálov. Metaloví fanúšikovia sú na takéto veci mimoriadne citliví a neodpúšťajú, hoci sami už dávno prestali nosiť dlhé vlasy a kožené bundy.

Láska Hudba a text: Georgio Babulic Bol som o krok bližšie k láske,

dnes už o nej len píšem básne

hore v podkroví, tam kde holuby

si ju vyznávajú. Skúšal som ju všade vypátrať,

či nemôžem ju vyhrať v kartách

a či náhodou nie je vo víne

tak ako pravda. Všetky svoje hriechy priznávam,

zbitý a zranený zaspávam, celkom sám, vytrhnuté srdce ti na dlani ponúkam, viac už nemám, a ty aj tak stále moje meno nepoznáš. V obchodoch sa nedá kúpiť,

v domoch lásky ponúknu ti iba falošnú lásku na krátko, prachy za klamstvo, prečo láska nie je ako šťastie,

že si raz aj na mňa sadne,

keď sa unaví a snáď mi uveríš,

že potom ti ju celučičkú dám.

Gladiator začal ako predstaviteľ v tých časoch najtvrdšieho metalového štýlu, nazývaného thrash metal. Táto hudba, ktorej reprezentantmi boli Metallica či Slayer, dokáže nepripraveného poslucháča riadne prevalcovať, pretože je hlučná, agresívna, nesmierne rýchla a muzikantsky náročná. V roku 1989, keď Gladiator začínal, to bola dokonca avantgardná hudba, bolo to čosi nové a nevídané.

Smer pop rock

Gladiator prudko zažiaril na metalovej scéne, jeho klipy sa dokonca hrali na MTV, lenže po dvoch albumoch nastal obrat. Vo svete dunel štýl nazvaný grunge a Gladiator sa v ňom našiel. V roku 1994 nahrali album s melodickejšími pesničkami, i keď stále rovnako tvrdými.

Druhý obrat prišiel v roku 1997, keď líder Gladiatoru Miko Hladký začal spievať po slovensky. Fanúšikovia začali reptať a hovorili čosi o plášti, ktorý vanie tam, kam vietor. Keby bolo podľa nich, Beatles by až do svojho konca spievali v štýle mersey soundu a Bob Dylan by aj dnes brnkal len na španielku.

Gladiator neodvratne smeroval k pop rocku, pretože na Slovensku iné východisko nemáte – buď sa hudbou živíte ako profesionál, alebo máte riadne zamestnanie a hudba je váš koníček.

Babylon Hotel

V roku 2000 prišiel prelomový album: Babylon Hotel a na ňom niekoľko rádiových hitov. Kým Pesnička o Medulienke rýchlo omrzela, Láska znela z rádií celý rok. Je zvláštne, že sa z tejto pesničky stal hit – spev znie takmer falošne, rytmus bicích nie je priamočiary, elektrické gitary dopĺňa čudne znejúca sláčiková sekcia.

Text je však o nenaplnenej láske a obraz „vytrhnuté srdce ti na dlani ponúkam“ odrazu zasvieti vo vynikajúcom refréne. Pesnička sa na druhé či tretie počutie zaryla ľuďom do uší a Gladiator za ňu v roku 2001 získal Aurela za najhranejšiu slovenskú pieseň.

Foto - Ivan Kelement

Dvadsať rokov na scéne

Je zaujímavé, že autorom pesničky je bubeník Gladiatora Georgio Babulic. V hudobnom svete sa takéto čosi vyskytuje zriedka, v Česku podobný prípad reprezentuje David Koller z Lucie, ktorý tiež vynikajúco bubnuje, spieva aj skladá.

Nedávno Gladiator oslávil dvadsať rokov svojej existencie, vyšla o nich kniha, nahrali nový album. Dosiahli prakticky všetko, čo sa v slovenskom šoubiznise dosiahnuť dá.

Som však presvedčený, že keby na samom začiatku nehrali šialený thrash metal, nikdy by sa k pesničke ako Láska nedopracovali. Skrátka, ak chceš hovoriť o svetle, musíš spoznať tmu.